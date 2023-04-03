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Bakan Akar'dan 'sığınmacı akını' iddialarına sert tepki!

Milli Savunma Bakanı Akar, 6 Şubat depremlerinde Türkiye'ye sığınmacı akını olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Yasa dışı geçişlere asla izin verilmiyor." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar'dan 'sığınmacı akını' iddialarına sert tepki!
Ekleme: 3.04.2023 - 10:31 Güncelleme: 3.04.2023 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar'dan 'sığınmacı akını' iddialarına sert tepki!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada hudut güvenliğinin ihlal edildiğine dair gerçeği yansıtmayan görüntü ve fotoğraflar paylaşıldığını belirterek, “Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir ' dedi.

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çadır kentte iftar programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay eşlik etti. İftarın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, tarihin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını ve depremin hemen ardından devletin vatandaşların yanına koştuğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de ilk andan itibaren tüm imkanlarını vatandaşlar için seferber ettiğini kaydeden Bakan Akar, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm bakanların, valilerin, kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekti.

‘MEHMETÇİK, HUDUT NAMUSTUR ANLAYIŞI İÇİNDE KORUYOR'
Mehmetçiğin depremle, terörle mücadele ve hudut güvenliği çalışmalarının eksiksiz ilerlediğini vurgulayan Akar, 'Karada, denizde, havada hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak için bütün unsurlarımız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik 'Hudut namustur' anlayışı içinde Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımızı koruyor. En ileri teknolojiyi kullanarak hudutlardan yasa dışı geçişlere asla izin vermiyor' dedi.

‘BAŞKA ÜLKELERDE, FARKLI ZAMANLARDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER'
Son dönemde özellikle sosyal paylaşım sitelerinde ortaya atılan ve hudutlarda çekildiği iddia edilen görüntülere de değinen Akar, 'Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir. TSK, Mehmetçik sıralı amir ve komutanlarının emir komutasında 7 gün 24 saat, en ileri teknolojiyi kullanmak suretiyle hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, herhangi bir şekilde hudutlarımızdan yasa dışı geçişe asla müsaade ve müsamaha etmemektedir' diye konuştu.

‘HİÇBİR YASA DIŞI GEÇİŞE İZİN VERMEYİZ'
6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye'ye yönelik sığınmacı akını olduğu iddiaları üzerine hemen sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu söyleyen Akar, bu iddiaların tamamen gerçek dışı ve yalan olduğunun bir kez daha görüldüğünü vurguladı. Türkiye'de bulunan ve depremde evlerini kaybeden Suriyelilerin bir kısmının deprem sonrası gönüllü ve güvenli olarak evlerine döndüğünü söyleyen Akar, 'Bunun dışında hudutlarımızda herhangi bir geçiş olmamıştır. Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım' dedi.

‘SAVUNMA VE GÜVENLİK, GÜNLÜK SİYASETE KARIŞTIRILMAMALI'
Savunma ve güvenliğin ülkenin temel konuları arasında yer aldığını dile getiren Bakan Akar, 'Bu konular, herhangi bir şekilde günlük siyasete karıştırılmamalı. Herkes sorumlu davranmalı ve gece gündüz demeden büyük fedakarlık ve kahramanlıkla hudutları koruyan ve gerektiğinde canını vermeye hazır olan Mehmetçiğin emeğine saygı göstermeli' diye konuştu.

Bakan Akar, iftarın ardından depremzedelerin çadırlarını ziyaret etti.

Bakan Akar'dan 'sığınmacı akını' iddialarına sert tepki!
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