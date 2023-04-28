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Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...

Gazeteci Osman Gökçek katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu...

Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
Ekleme: 28.04.2023 - 22:49 Güncelleme: 28.04.2023 - 23:58 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.


MANSUR YAVAŞ MİLLİYETÇİ KESİMDEN OY ALABİLMEK İÇİN ARAMIZA SOKULMUŞ TRUVA ATI'DIR

Osman Gökçek, “Sayın Yavaş maalesef, bu işin içerisine, özellikle milliyetçi kesimden oy alabilmek adına aramıza sokulmuş olan bir Truva Atı'dır. Düşünebiliyor musunuz kendisinin milliyetçi olduğunu söyleyen bir kişi, mecliste gelip Selahattin Demirtaş'ın siyaset yapmasını savunacak? Yani bu ne demek? Abdullah Öcalan'ın heykelini, teröristbaşı ‘Öcalan'ın heykelini dikeceğim' diyen kişiyi meclise getirecek. ‘PKK silahlı bir halk hareketidir' diyen Selahattin Demirtaş'ı öven, bir Mansur Yavaş ile karşı karşıyayız. PKK terör örgütü ile alakalı, ‘Ben ona terör örgütü demem.' diyen HDP'nin, ‘Abdullah Öcalan'ın, teröristbaşının en büyük projesi' olduğunu söyleyen Selahattin Demirtaş'ı öven bir kişi nasıl milliyetçi olabilir? Bu, Truva Atı değildir de nedir?” dedi.

SABRİ OK: İYİ PARTİ İLE KENDİMİZİ AYNI ÇİZGİDE GÖRÜYORUZ

Osman Gökçek, “Sabri Ok'un da bir açıklaması oldu. ‘Biz İYİ Parti ile kendimizi aynı çizgide görüyoruz.' dedi. Bunu kim dedi? Bir teröristbaşı söyledi. O zaman buradan İYİ Partililere şunu sormak lazım... Sabri Ok'un hangi planıyla, İYİ Parti'nin yöneticileri yan yana? Mesela, vatanı bölme planı ile ilgili, bunlar beraber yan yanalar mı?”

Pervin Buldan, ‘Dağdaki arkadaşları getirip siyasete dahil edeceğiz.' dedi. Şimdi, Sabri Ok, ‘İYİ Parti ile aynı çizgideyiz.' diyor. O zaman İYİ Partililer, bu dağdakileri getirip, Türkiye siyasetinde, siyaset yaptıracaklar. Bu noktada aynı çizgideler mi? Ben bunu sormak istiyorum buradan.

Mesela Türkiye Cumhuriyeti'ni katil gören bir terör örgütünden bahsediyoruz. Kahraman olan Türkiye Cumhuriyeti'nden, Kahraman olan Mehmetçiğimizi, katil gören, onları düşman gören bir PKK terör örgütü, ‘Biz İYİ Parti ile aynı çizgideyiz.' diyor. “ şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ DİYE BİR PARTİ KALMADI!

'Ben sabahtan akşama kadar sahalardayım. Günde ortalama on iki saat geziyorum. Vatandaşımız ile bir aradayım. İYİ Parti diye bir partinin kalmadığını görebiliyorum. İYİ Parti, hayatındaki en büyük hüsrana uğradığı seçimle karşı karşıya olacak. 15 Mayıs gecesi biz büyük bir ihtimalle Meral Akşener'in istifa ettiğini göreceğiz.”

KILIÇDAROĞLU AFRİN'E GİRİLMESİNİ DOĞRU BULMAMIŞTI!

“SİHA'larımıza, İHA'larımıza, ‘alçaklık' diye hitap eden Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin adayı. Zaten bunların, bu anlamda, onlarla birlikteliği çok önceden gelmekte. YPG'ye yönelik, Zeytin Dalı operasyonları yapılırken, Afrin'e girilmesini doğru bulmayan Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi? O günlerden zaten bunun diyetlerini ödemeye başlamıştı. Şimdi de bugün HDP, onu alkışlıyor, onu kendi ncüsü olarak görüyor.

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