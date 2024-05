Akıncı TİHA sansasyona yol açtı! Reisi'nin helikopterini bulan Türk drone'u her yerde manşet

İran lideri İbrahim Reisi geçtiğimiz Pazar günü geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle saatlerce bulunamayan helikopterin enkazını ise Türkiye'nin gönderdiği Akıncı İHA tespit etti. Canlı yayınlanan arama-kurtarma çalışmalarını ise Akıncı'nın kamerasından yüzbinlerce kişi izledi. Akıncı'nın kaza bölgesini tespit etmesi ise kısa sürede dünya medyasında ses getirdi. Akıncı görevini bitirdikten sonra ise Van Gölü üzerine Türk Bayrağı çizdi.CNN International, söz konusu gelişmeyle ilgili haberine Türk insansız hava aracı, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin dağlık bölgesindeki ısı kaynağını tespit etti' başlığını attı ve 'İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü yeri aramaya yardımcı olan bir Türk insansız hava aracı, ülkenin Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlarda bir ısı kaynağı tespit etti.' ifadesine yer verdi. Associated Press (AP) de helikopterin kaza geçirmesinin ardından yaptığı haberinde, 'Bir Türk insansız hava aracı, kaza yerinin İran'ın kuzeybatısındaki bir dağın yamacında olduğunu belirtti.' dedi.İtalyan Corriere gazetesi, sosyal medya hesabından, Akıncı İHA'nın, Reisi'nin helikopterinin düştüğü yeri tespit ettiği görüntüleri alıntılayarak 'Felaket bölgesi, Türkiye tarafından gönderilen ve ısı kaynaklarını tespit eden bir insansız hava aracı tarafından tespit edildi ve böylece kurtarma ekiplerinin helikopteri bulmasına izin verdi.' paylaşımını yaptı. Yunan EPT News haber kanalı, Akıncı ile ilgili haberine 'Türk insansız hava aracından 'enkaz üzerinden' video' başlığını attı.Daily Mail gazetesi 'Türk haber ajansının dron ile çektiği görüntüler, helikopterin iniş sırasında nasıl parçalandığını gösterdi' başlıklı bir haber yayınladı. BBC ve Telegraph gibi internet sitesi Akıncı'nın arama-kurtarma çalışmalarının görüntülerini yayınladı.İran'ın resmi haber ajansı IRNA, X hesabında Akıncı'nın tespit ettiği görüntülere yer verdi ve 'Akıncı İHA, muhtemelen helikopterin düştüğü yere ait sıcak nokta tespit etti ve ilgili bilgileri İran tarafına gönderdi.' ifadesini kullandı. Tehran Times da X hesabında, Akıncı İHA'nın FlightRadar24 uygulamasındaki görüntülerini paylaştı.Azerbaycan'ın yerel basın kuruluşlarından AzeriTimes, X hesabında, Akıncı İHA'nın, yayınladığı görüntüleri paylaştı. Teleqraf.com sitesi de 'Akıncı İHA'sı İran'da helikopter enkazının yerini buldu.' başlığıyla, Türkiye'nin enkaz koordinasyonlarını İran ile paylaştığına ilişkin haber yaptı.Hint basını ise İran'ın Türkiye'den arama-kurtarma çalışmaları için yardım istediğini hatırlatarak 'İHA, İran semalarında saatlerce devriye gezdi ve potansiyel kanıtları taradı. Akıncı İHA, çok kısa sürede dünyanın en çok izlenen uçağı haline geldi ve 2,5 milyondan fazla kişi hareketini çevrim içi olarak takip etti ve insansız hava aracının taramalarının canlı akışını izledi.' ifadelerini kullandı. Hint haber ajansı ANİ News, YouTube üzerinden, Akıncı İHA'nın görüntülerini paylaştı.Hint haber medya şirketi NDTV, YouTube üzerinden paylaştığı videoda, Akıncı İHA'nın görüntülerine yer verdi.Katar merkezli Al Jazeera konuyla ilgili haberinde Akıncı İHA'nın İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı olduğundan şüphelenilen bir ısı kaynağını tespit ettiğini bildiriyor. Haberde, Türkiye'nin koordinatları İranlı yetkililerle paylaştığı belirtildi.' ifadelerini kullandı.Beyrut merkezli Al Mayadeen TV de X hesabında, Akıncı İHA'nın helikopter enkazının yerini tespit ettiği videoyu paylaştı. Kudüs'te basılan The Jerusalem Post gazetesi, 'Türkiye İran'a insansız hava aracı ve gece görüş ekipmanı taşıyan helikopter gönderdi.' başlığıyla haber yaptı.İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesi, 'Türk Akıncı insansız hava aracı, İran hava sahasına girdi ve şu anda gelişmiş termal kameraları ve gece görüş kabiliyetlerini kullanarak helikopterin düştüğü bölgeyi tarıyor.' ifadelerini kullandı.