Soykırımcı İsrail ve ortaklarını tutuklanma korkusu sardı! Bu kez UCM'ye saldırdılar

İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu ve destekçilerini tutuklanma korkusu kapladı.Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri çıkarmasının ardından Batılı ülkelerden UCM'yi hedef alan açıklamalar geldi.Daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi veya Uluslararası Adalet Divanı'ndan çıkan ateşkes kararlarının da uygulanmasını engelleyen ülkeler bu kez de UCM'ye savaş açtı.ABD Başkanı Joe Biden, UCM'nin Netanyahu adımına tepki gösterirken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 'soykırım olmadığını' savunarak bu suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Hamas liderlerini de kapsayan söz konusu başvurunun eşzamanlı olmasının 'yanlış bir denklem izlenimi' oluşturduğu savunuldu.Gazze Kasabı Netanyahu da tutuklama talebinin ABD'deki üniversite kampüslerindeki 'yeni antisemitizm' dalgasının Lahey'deki örneği olduğunu öne sürdü.Savunma Bakanı Gallant da 'İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin otoritesini tanımıyor' açıklamasında bulundu.UCM Başsavcısı Kerim Han ise Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkmaması için yöneltilen tehditlere, 'Bir devlet başkanı benimle konuştu ve 'Çok iyi biliyorsunuz ki bu mahkeme Afrika ve Putin gibi haydutlar için kurulmuştur' dedi.Biz bunu böyle görmüyoruz. Bu mahkeme hukukun güce ve kaba kuvvete galip geldiği yer olmalıdır' cevabını verdi.Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'Filistinlilere karşı savaş ve insanlık suçu işlediklerine dair yeterli kanıt bulunduğu' gerekçesiyle tutuklama talebinde bulunmuştu.İsrail'in 228 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 647'ye çıktı. Son 24 saat içinde 85 Filistinliyi daha katlettiler.Katil İsrail'in son katliam yaptığı yer ise Cenin oldu.Hamas, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında 7 Filistinli sivili öldürmesini, 'işgalcilerin Gazze Şeridi'nde işlediği cinayetlerin devamı' şeklinde yorumladı.Öldürülenler arasında doktor, öğretmen ve iki öğrenci bulunuyor.İsraıl'de 1300 akademisyen, imzaladıkları ortak bildiride 'kendini savunma hakkının, gerçekçi olmayan bir amaç ya da liderlerin siyasi olarak hayatta kalması için savaşı sürdürme hakkı sağlamadığını' belirtti.Bildiride Gazze'ye saldırıların sonlandırılması çağrısı yapıldı.İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırılarından kaçarak Han Yunus'a sığınan Filistinliler, yıkılmış ve yakılmış BM'ye ait okullara yerleşmek zorunda kalıyor.Sınır Tanımayan Doktorlar ise hastaların tedavi olamadığı için hayatını kaybettiği ve sağlık şartlarının kritik olduğu Gazze Şeridi'nde 'tıbbi felaket' yaşandığı bilgisini yayınladı.BBC Arapça'nın veri analizi İsrail ordusunun, Gazze topraklarının dörtte üçünden fazlasını tahliye bölgesi olarak belirlediğini ortaya koydu.İsrail'in Gazze'deki sivillerin tahliyesi için belirlediği bölgelerin toplamda 281 kilometrekarelik bir alanı kapladığını gösteriyor.Bu, Gazze topraklarının yüzde 77'si demek. İşgalci İsrail 'güvenli' dediği bölgelere de sık sık saldırılar düzenliyor.İspanya Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 'soykırım yaptığının açık olduğunu' söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 'İsrail ile ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelliyor' dedi.