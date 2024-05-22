Faiz kararı için geri sayım! Merkez Bankası faiz kararı beklentisi açıklandı: İşte o 2 anket sonucu...

Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2024 için geri sayım başladı. 'Faiz kararı ne zaman' sorusu yanıt buldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Başkanlığında gerçekleşecek toplantı sonrası yarın faiz kararı belli olacak. Nisan ayında yüzde 50 düzeyinde sabit tutulan faiz oranı sonrası Mayıs ayı için 'Merkez Bankası faiz kararı beklentisi, ne olur' soruları yanıt arıyor. Ekonomistler faiz kararı beklentisini duyurdu. İşte o 2 anket...

Yılın 5. Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Yarın faiz kararı belli oluyor. Faiz oranı Nisan ayında sabit tutuldu. 'Mayıs 2024 faiz kararı ne olacak, beklenti ne' soruları ise yanıt buldu. Ekonomistlerin katıldığı 2 anket sonuçlandı. İşte Merkez Bankası faiz kararı beklentisi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı tarihi belli oldu. Kurul, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Başkanlığında 23 Mayıs 2024'de toplanacak. Merkez Bankası faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayında faizi yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.AA Finans'ın TCMB'nin 23 Mayıs Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.Öte yandan Reuters anketi yayımlandı. Ankete katılan 16 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı tahmininde bulundu.