Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri, Ankara'nın güney kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan güneşli hava bu hafta yerini İstanbul dahil 69 ilde gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Kuvvetli sağanak yarından itibaren etkisini gösterecek.Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 13°C, 29°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 14°C, 25°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 12°C, 27°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 15°C, 31°CParçalı bulutluÖğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.A.KARAHİSAR 14°C, 29°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 20°C, 35°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 19°C, 32°CParçalı ve az bulutluMANİSA 20°C, 35°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.ADANA 20°C, 32°CÖğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 21°C, 28°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR 16°C, 32°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 18°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 15°C, 29°CÖğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 12°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR 15°C, 32°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 15°C, 31°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 10°C, 29°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 13°C, 31°CParçalı bulutluSİNOP 15°C, 21°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 13°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 12°C, 30°CParçalı bulutluSAMSUN 11°C, 23°CParçalı ve az bulutluTOKAT 10°C, 28°CParçalı bulutluTRABZON 12°C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 5°C, 21°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 5°C, 17°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 13°C, 30°CParçalı bulutluVAN 7°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 32°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 18°C, 32°CParçalı ve az bulutluSİİRT 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 22°C, 35°CParçalı ve az bulutlu