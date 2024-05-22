Asırlık lezzetler Külliye’den dünyaya açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 'Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı' temalı program ile Türk kültürü ve Türk mutfak lezzetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda sunulacak. Bugün açılacak sergi 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek. Sergide Türk mutfağının sahip olduğu zengin yiyecek ve içecek çeşitliliği, hazırlanma ve tüketme aşamalarındaki birlikte üretme kültürü, toplumsal dayanışma, kaynaşma ve paylaşma dinamikleri öne çıkarılacak. Sergi ve dijital deneyim alanlarında Türkiye'nin Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den İç Anadolu'ya kadar farklı coğrafi bölgelerinin sahip olduğu doğal ve kültürel miras ile tarımsal çeşitlilik beş duyuya hitap edecek şekilde sunulacak.Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirası, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nda yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek etkinliklerle tanıtılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı'nda Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek programa Türkiye'deki büyükelçiler ve eşleri ile gastronomi alanından öğretim üyeleri ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu davetliler katılacak. Türk mutfağının kendine özgü niteliklerine dikkat çekilecek etkinliklerde Türk mutfağı ve kültürü hakkında bilgi verilecek. Ayrıca, Türk mutfağının geleneksel, sağlıklı ve atıksız kültürel mirasını vurgulayan ve Türk mutfağının zenginliğini aktaran bir video gösterilecek.Etkinliklerde Türkiye'nin iklim yelpazesinin ve coğrafi çeşitliliğinin Türk mutfağının zenginliğine katkıları ile Türk misafirperverliğinin mutfak kültürüne yansımaları vurgulanacak. Türk mutfağında sadece yemeklerin değil, aynı zamanda kültürün, geleneğin ve duygudaşlığın da paylaşıldığı konukların dikkatine sunulacak. Etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda hazırlanan sergi ve dijital deneyim alanlarında Türkiye'nin Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den İç Anadolu'ya kadar farklı coğrafi bölgelerinin sahip olduğu doğal ve kültürel miras ile tarımsal çeşitlilik beş duyuya hitap edecek şekilde aktarılacak. Türkiye'nin tüm bölgelerinin mutfak zenginliği ve sofra kültürleri hakkında bilgi verilecek, çeşitli bölgelere ait mutfak araç gereçleri, el emeği dokuma işleri ve sofra sunumları görülebilecek. Ait oldukları yörede kültür, turizm ve ekonomi gibi pek çok alana etki ederek katma değer yaratan coğrafi işaretli ürünler tanıtılacak. Kurulacak dijital ekranlarda Türk mutfağının hikâyesi, tarihi gelişimi ve bölgelerin kendine has dokuları izlenebilecek.