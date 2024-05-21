CHP'li İmamoğlu'ndan milyonluk israf! Roma uçuşunun maliyeti belli oldu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni döneminde de israf yapmaya, vatandaşın parasını saçmaya devam ediyor.Seçimde en önemli olarak nitelediği 'israf bitecek' vaadi de boşa çıkmış oldu. Ekrem İmamoğlu bir kere daha sözünün arkasında durmadı.189 yolcu kapasitesi bulunan Boeing uçağıyla 69 kişinin uçuş yaptığı bu seyahatte, Boeing-737 model uçağın tüm maliyeti İBB tarafından ödendi.Günde 15'ten fazla tarifeli uçuş olan Roma-İstanbul seferlerinde, THY'nin en pahalı gidiş-dönüş tarifeli uçuşunun 20 bin TL olduğu, diğer alternatiflerde ise bu ücretin 7 bin liraya kadar düştüğü tespit edildi.189 yolcu kapasitesine sahip Boeing uçağında 69 kişi uçuş yapmıştı. İBB'nin Boeing'li seyahatinde, en pahalı tarifeli uçuş seçilse bile maliyet 1 milyon 380 bin lira tutacakken, israf uzmanı İmamoğlu'nun tercihi yüzünden uçuşun maliyeti 4.5 milyon TL'ye kadar çıktı.