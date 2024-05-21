CHP'li İmamoğlu'ndan milyonluk israf! Roma uçuşunun maliyeti belli oldu
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tamı tamına 69 kişiyi uçak kiralayarak Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza töreni için İtalya'nın başkenti Roma'ya götürdü. İBB tarafından organize edilen bu turun maliyeti 1 milyon civarı tutacakken, israf uzmanı İmamoğlu sebebiyle tamı tamına 4.5 milyon TL'ye mal oldu.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni döneminde de israf yapmaya, vatandaşın parasını saçmaya devam ediyor.
Seçimde en önemli olarak nitelediği 'israf bitecek' vaadi de boşa çıkmış oldu. Ekrem İmamoğlu bir kere daha sözünün arkasında durmadı.
TÜM KİRAYI İBB ÖDEDİ!
189 yolcu kapasitesi bulunan Boeing uçağıyla 69 kişinin uçuş yaptığı bu seyahatte, Boeing-737 model uçağın tüm maliyeti İBB tarafından ödendi.
EN PAHALI UÇUŞ 20 BİN LİRAYDI!
Günde 15'ten fazla tarifeli uçuş olan Roma-İstanbul seferlerinde, THY'nin en pahalı gidiş-dönüş tarifeli uçuşunun 20 bin TL olduğu, diğer alternatiflerde ise bu ücretin 7 bin liraya kadar düştüğü tespit edildi.
1 MİLYON YERİNE 4.5 MİLYON TL HARCATTI!
189 yolcu kapasitesine sahip Boeing uçağında 69 kişi uçuş yapmıştı. İBB'nin Boeing'li seyahatinde, en pahalı tarifeli uçuş seçilse bile maliyet 1 milyon 380 bin lira tutacakken, israf uzmanı İmamoğlu'nun tercihi yüzünden uçuşun maliyeti 4.5 milyon TL'ye kadar çıktı.