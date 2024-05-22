TB3 SİHA ve AKINCI'dan nefes kesen anlar! Hedefe birlikte gittiler

Üretimi ve geliştirilmesi Milli ve Yerli olan insansız hava araçlarından yeni bir adım daha geldi. BAYKAR'ın geliştirdiği Bayraktar TB3'ün, Çorlu Uçuş Eğitim ve Test merkezinde sistem tanımlama ve performans testleri gerçekleştirildi.Çorlu'daki merkezde testlerini tamamlayan Bayraktar TB3, Keşan'da bulunan askeri havalimanına doğru yola çıktı. Bayraktar TB3'e bu uçuşta tüm dünyanın dikkatle takip ettiği Bayraktar AKINCI eşlik etti.Birlikte kol uçuşu ile hedefe giden iki insansız hava araçlarının görüntülerini BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaştı.Selçuk Bayraktar bu tarihi uçuşu, 'Türk Havacılığının Altın Çağı' başlığıyla duyurdu.