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Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok uzaklarda aramayın Kemal Bey

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "siyasallaşma" eleştirisine tepki gösterdi. Bayraktar ayrıca, Kılıçdaroğlu'na dikkati çeken bir çağrıda bulundu.

Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok uzaklarda aramayın Kemal Bey
Ekleme: 28.04.2023 - 19:17 Güncelleme: 28.04.2023 - 19:31 / Editör: Ozge Selin
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok uzaklarda aramayın Kemal Bey
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kendilerini "siyasallaşmakla" suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Siz ailece bizim için çok değerlisiniz" sözüne cevap veren Bayraktar, "Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı 'katil' olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz. Ama etmediniz" ifadelerini kullandı.

Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok uzaklarda aramayın Kemal Bey

"BİZİM BİR TEK 'SİYASETİMİZ' VAR: MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ"

Açıklamalarında siyasete değinmediğini de vurgulayan Bayraktar, paylaşımında şunları söyledi:

Üstelik şimdi tek kelime ile olsun siyasete değinmediğimiz halde ülkemiz ile gençlerimizin geleceği hakkındaki endişelerimizi dile getirdiğimizde “siyasallaştığımızı” iddia ediyorsunuz.

Biz, milyonlarca gencimizin parlak bir geleceğe sahip olması için mücadele ile meşgulüz ama asıl siyaseti siz, bizim ve üstelik milyonlarca gencin akın ettiği Teknofest'in açılış gününde festival alanı üzerinden yapıyorsunuz.

Bizim bir tek “siyasetimiz” var Kemal Bey; “Milli Teknoloji Hamlesi” ile buna bağlı olarak “Tam Bağımsız Türkiye”. Bu çabalarımız sebebiyle şimdiye kadar teröristlerden, PKK’dan ve bu çevrelerin siyasi uzantılarından destek mesajları değil hep tehdit mesajları aldık ve hâlâ alıyoruz.
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