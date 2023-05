Bakan Kurum: Türkiye’yi zenginleştirdik, daima ürettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da kentsel dönüşüm bekleyen site yönetimleri ve riskli bölge sakinleri ile kahvaltıda buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Kurum, yanına gelen çocuklara da oyuncak verdi. Ardından Demirkapı Mahallesi, As Burçaklar Sitesi sakinleriyle kentsel dönüşüm toplantısında bir araya geldi. Dönüşüm sürecinde site sakinlerine kira ve nakliye gibi her türlü yardımı yapacaklarını söyleyen Bakan Kurum, cuma namazını ise Hz. Ebubekir Camii'nde kıldı.Bakan Kurum, "İnsan İstanbul'da duygularına hâkim olamıyor. Çünkü burası bir binalar topluluğu değil; burası bir ufuk şehri, burası bir ruh taşıyor. Kıtalara hakkın bayrağını buradan ulaştırdık. 3 kıta, 7 iklimde; viran olmuş şehirleri ayağa kaldırdık, nice yeni şehirler kurduk. Biz İstanbul'a bakınca sadece şanlı bir maziyi görmüyoruz; dahası, kutlu bir istikbali de güçlü bir geleceği de hissediyoruz. Onun adına da Türkiye Yüzyılı diyoruz. Şu anda Türkiye bir kavşaktadır. Türkiye ne zaman bir kavşağa gelse şu olur. Türkiye'yi ileriye götürmek için çabalayanlar bir tarafa; ayağına paçasına yapışıp geriye götürmek isteyenler bir tarafa ayrılır. İşte bizler; milletin çocukları olarak tam bu kavşakta, bu aziz vatanı bekleyen parlak istikbale hizmet ediyoruz. Bu aziz şehri en güçlü şekilde ileriye götürmek için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.Bakan Kurum, "Bugün aziz İstanbul'un 39 ilçesindeyiz, 963 mahallesindeyiz. Her noktasına eser kazandırıyor, her sokağına hizmet götürüyoruz. 2012 yılında 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' diyerek Gaziosmanpaşa'dan ilk kazmayı vurmuştuk. Şimdi de 'İstanbul'da 1 buçuk milyon konutluk büyük dönüşüm' ve 'yarısı bizden' diyoruz. Hedef belli, 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakasında olan iki rezerv alan belirledik. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul'da, riskli 1 buçuk milyon yapıyı yavrularımızın istikbali için yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.Yarısı bizden kampanyasına yönelik aşamaları anlatan Bakan Kurum, "Hak sahibi bir vatandaşımız e-devlet üzerinden kampanyamıza başvuracak. Bakanlığımızın personelleri ön inceleme için binaya gelecekler ve tamamlayacaklar. Dönüşüm sonrası vatandaşımızın ödeyeceği ücretin yarısını da biz karşılayacağız. Şu anda 2+1 dairenin başlangıç taksiti 5 bin 625 lira, 3+1 dairenin başlangıç taksiti ise 6 bin 750 lira olacak. Konutlarımızı en geç iki yıl içerisinde hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Eğer başvuru sayısı 200 bini aşarsa hak sahiplerini noter huzurundaki kurayla belirleyeceğiz. Hedefimiz; ilk etapta birinci yılda 200 bini yerinde, 100 bini rezerv konut olmak üzere toplam 300 bin konut dönüştürmek. Yarısı Bizden Kampanyamıza başvurular başladı. Üçüncü günde İstanbul'umuzda 291 bin 526 bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı bina olarak 47 bin 399'a ulaştı. Bağcılar'ımızdaki başvuru sayımız da şimdiden 2 bin 807'ye ulaşmış durumda. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 200 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görürüz. Şimdiden bu başvuru sayısı bile milletin devletine güvenidir, milletin devletine inancıdır, milletin devletiyle yol yürümesidir" dedi.Bakan Kurum, ilçede yapılması hedeflenen projelere yönelik şunları söyledi:"Şu anda Bağcılar'ımızda belirlediğimiz 10 riskli alanda 33 bin 927 riskli yapımız var. Buralarda 150 bine yakın vatandaşımız yaşıyor. Dolayısıyla bizim Bağcılar'da elimizi çok çabuk tutmamız lazım. Bir an önce bu binaları dönüştürmemiz lazım. Demirkapı'da 11 bloktan oluşan 284 daireli, 5 dükkanlı As Burçaklar sitemiz var. Şu an itibariyle yüzde 92 oranında vatandaşımızla anlaşma sağladık. En kısa sürede burada kentsel dönüşüme başlıyoruz. Ayrıca Yenimahalle Ece Sitesinde, Fatih Mahallesi Demircan sitesinde projelendirme çalışmalarımız tamamlandı. Bu kentsel dönüşüm projemizde de 600 konut, 67 dükkan yapacağız. Tüm altyapı ve çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlayacağız. Bağcılar Belediyemiz sizlerle görüşmelere başlayacak. İnşallah hiçbir mağduriyet yaşanmadan, sizin rızanızı alarak dönüşüm çalışmamıza başlayacağız. Vatandaşımız bizden daha hızlı hareket etmemizi bekliyor. Ben buradaki tüm kardeşlerimi bu uzlaşma görüşmelerine davet ediyorum. Yine Bağcılar'daki 11 bin bağımsız bölüm, dönüşümdeki donatı alanında kalıyor. Burada yaşayan kardeşlerimizi 1 buçuk milyonluk büyük İstanbul dönüşümünde, İSTOÇ'un hemen arkasında yapacağımız rezerv konutlara yerleştireceğiz.Ayrıca 1999 depreminde az hasarlı 158 binadaki bağımsız bölümü 'Yarısı Bizden' kampanyamızla dönüştürüyoruz. Mahmutbey mahallesindeki bu alanda yapı malzemeleri ahşaptan olan 350 rezerv konut inşa edeceğiz. Burası hem mimarisiyle hem yapı malzemesiyle örnek oluşturacak hem de rezerv konut olarak kullanılacak. Bağcılar'ın gençleri bizden kütüphane istediler. Biz de Bağcılar'ımıza Şehir Kütüphanesi ve tiyatro yapma kararı aldık. Bakanlık olarak buraya 20 milyon lira destek veriyoruz. Kirazlıbend'deki 200 dönümlük alan bir millet bahçesi yapacağız. Mesire alanlarından yürüyüş yollarına, spor tesislerinden parklara kadar sosyal donatılarıyla Bağcılar'ın güzel insanlarına yepyeni bir nefes alanı hediye edeceğiz. Millet bahçemizi hizmetinize sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah size daha nice hizmetler yapacağız. Herkesin Bağcılar'ını, İstanbul'unu, eserlerin İstanbul'unu hep birlikte inşa edeceğiz. Bu şehri kimsenin insafına, kimsenin beceriksizliğine terk etmedik, etmeyeceğiz."Bakan Kurum, "Biz AK Parti'yiz. 21 yıl önce kurulduğumuz gün, millete söz verdik. Ne söz verdiysek onları yaptık. Hiçbir zaman sözümüzden geri durmadık. Zorlaştırmadık, kolaylaştırdık. Kimseyi ayırmadık, herkesi kucakladık. Milleti siyasetin merkezine taşıdık, Türkiye'yi zenginleştirdik. Eser siyasetinden asla vazgeçmedik, daima ürettik. Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak istediler, sizlerle birlikte direndik. Kapatma davaları açtılar, yılmadık. Ülkemizin geleceğini çukur eylemleriyle yok etmek istediler, izin vermedik. Üzerimize 17-25 Aralık kumpasıyla geldiler, yolumuzdan sapmadık. 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık, birileri gibi tankların önünden kaçıp kahve yudumlamadık, yiğitçe direndik. Şehitler verdik, ama bu ülkeyi vesayetçilere, hainlere vermedik. Birileri gibi bahanelerin ardına saklanmadık, hep işimizin başında olduk, millete eser üretmekten, Türkiye'yi büyütmekten bir milim geri durmadık. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda, hiçbir altyapı eksiği bırakmadık. Eğitimi biz yükselttik. Kültürel hazinelerimizi biz koruduk. Ulaştırma devrimini biz gerçekleştirdik. Sağlıkta dönüşümü biz yaptık. Çevremizi ve doğamızı gözümüz gibi koruduk. Şehircilikte milyonlarca yeni yuvayı biz kurduk. Depremlerde vatandaşımızın yanındaydık. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de biz vardık. Yangınlarda kardeşlerimizin yanındaydık. Antalya'da, Muğla'da yaraları biz sardık. Kastamonu'da, Sinop'ta, Rize'de yeni yuvaları biz kurduk. 11 ilimizde 650 bin yuvanın inşaatlarını yapıp, yeni yuvaları da biz kuracağız" diye konuştu.Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise "1 yıl önce göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve vatandaşlarımızla 18 toplantı yapmıştık. İlçemizde binaların yüzde 72'si 1999 Marmara depremi öncesinde inşa edildi. Proje kapsamında yıkım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında başvuruların sayısı 4 kat arttı. Vatandaşların kentsel dönüşüme yoğun ilgisi artarak devam ediyor. İlçemizdeki kentsel dönüşüm çalışmaları 2013'te belediyemiz bünyesinde Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün kurulmasıyla başladı. Dönüşüm çalışmaları için 2023 yılı bütçesinde 32 milyon 195 bin TL'lik bir bütçe ayırdık" dedi.