Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışa gün sayıyor: Son hazırlıklar havadan görüntülendi

Türkiye'nin en büyük şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk etap açılışı için gün sayıyor. Millet Bahçesi'nin son hazırlıkları havadan görüntülendi.

Çalışmalarına geçen yıl mayıs ayında başlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış için geri sayım başladı.2 milyon metrekarelik alana kurulan dünyada 5'inci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliği taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının açılışı gerçekleştirilecek.Son hazırlıkların yapıldığı millet bahçesi havadan görüntülendi.