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Tekirdağ'da terör propagandasına 5 tutuklama

Tekirdağ'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Ekleme: 27.04.2023 - 15:31 Güncelleme: 27.04.2023 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ'da terör propagandasına 5 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüpheliler belirlendi. Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda; F.S., M.Y., N.Y., S.G. ve S.A. yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, terör örgütüne ait flama ile doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Polisteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

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