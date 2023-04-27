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Meral Akşener Erzurum mitinginden de umduğunu bulamadı

Partiler sahaya inerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ederken, 6'lı masanın ortağı Meral Akşener, gerçekleştirdiği il ziyaretlerinde katılımın az olmasıyla adeta hüsrana uğruyor. Konya ve Kayseri'nin ardından bugün de Erzurum'da miting alanı boş kaldı.

Meral Akşener Erzurum mitinginden de umduğunu bulamadı
Ekleme: 27.04.2023 - 19:30 Güncelleme: 27.04.2023 - 19:48 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener Erzurum mitinginden de umduğunu bulamadı
Yurdun dört bir yanında seçim heyecanı yaşanıyor.

Halk buluşmaları için sahaya inen Cumhurbaşkanı adayları, vaatleriyle seçmenleri 14 Mayıs'a hazırlıyor.

Bu süreçte Cumhur İttifakı'nda mitinglere hız verilmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli aynı gün farklı illeri ziyaret ediyor.

Meydanlar iki lider için dolup taşıyor
Her iki liderin de programları yoğun ilgi görüyor.

Coşkulu kalabalık, liderler gelmeden önce kenti adeta süsleyerek hazır hale getiriyor.

Büyük meydanlarda oluşan yoğunluk sık sık dikkat çekiyor.

Akşener'in mitingleri ilgi görmüyor
Öte yandan Millet İttifakı'nda ise durumlar oldukça farklı. 6'lı masada yer alan siyasiler de kentlere giderek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Burada dikkat çeken ise özellikle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitingleri.

Akşener, coşkuyla duyurduğu programlarında umduğunu bulamıyor. Küçük meydanların tercih edilmesine rağmen katılımın az olması dikkatlerden kaçmıyor.

Konya ve Kayseri'nin ardından Erzurum'da da hüsrana uğradı
Akşener, ABB Mansur Yavaş ile birlikte Konya ve Kayseri'de düzenledikleri mitinglerde bekledikleri ilgiyi görememiş, bu kapsamda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Denizli mitingi için de erteleme kararı almıştı.

Şiddetli yağış öne sürülerek, program iptal edildi.

Rota ise Erzurum'a çevrildi. Burada da aynı manzaranın ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu.

Meydandaki sayılı kişilerin olması bir kez daha dikkatlerden kaçmadı.

Meral Akşener Erzurum mitinginden de umduğunu bulamadı

'PKK ve İyi Parti aynı yerde'
Akşener'in mitinginin ilgi görmemesi ise akıllara Terör elebaşı Sabri Ok'un PKK ile İyi Parti'nin aynı yolu izlediklerini itiraf etmesini getirdi.

Ok, şu ifadeleri kullanmıştı:

PKK, İyi Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir.
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