Kocaeli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak İzmit ve Gebze ilçelerinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İzmit ve Gebze ilçelerinde 4 farklı operasyon düzenlendi.
11 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 308 gram Esrar, 64 gram Metamfetamin, 50 sentetik hap, 10 gram Kokain, 9 Ecstasy, 0,45 gram Sentetik kannabinoid, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 845 TL para ele geçirildi.
Yakalanan 5 kişi işlemleri sonrası serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen 6 şüpheliden 2 'si adli kontrol kararı ile serbest kaldı. H.L.M Ö.S Y.Ç ve S.A ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 308 gram Esrar, 64 gram Metamfetamin, 50 sentetik hap, 10 gram Kokain, 9 Ecstasy, 0,45 gram Sentetik kannabinoid, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 845 TL para ele geçirildi.
Yakalanan 5 kişi işlemleri sonrası serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen 6 şüpheliden 2 'si adli kontrol kararı ile serbest kaldı. H.L.M Ö.S Y.Ç ve S.A ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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