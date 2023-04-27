Kocaeli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak İzmit ve Gebze ilçelerinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İzmit ve Gebze ilçelerinde 4 farklı operasyon düzenlendi.



11 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 308 gram Esrar, 64 gram Metamfetamin, 50 sentetik hap, 10 gram Kokain, 9 Ecstasy, 0,45 gram Sentetik kannabinoid, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 845 TL para ele geçirildi.



Yakalanan 5 kişi işlemleri sonrası serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen 6 şüpheliden 2 'si adli kontrol kararı ile serbest kaldı. H.L.M Ö.S Y.Ç ve S.A ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.