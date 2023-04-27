Güney Kore markası Xkoren Electric yüzde 100 yerli ve milli olarak üretime geçiyor

Güney Kore markası olarak distribütörlük sistemiyle şalt piyasasında faaliyet gösteren ve 2019'dan bu yana farklı bir çizgide yol izleyen XKoren Electric, 2023 yılı itibariyle taşındığı akıllı fabrikasında yüzde 100 yerli üretime geçiyor. Yerli üretimi vurgularken üretimde yarattığı farkla da adından sıkça söz ettiren XKoren'in yeni fabrikası kendi üretimini yapan, testlerini gerçekleştiren aynı zamanda üretim, Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon çizgisinde yeni ürünler geliştirebileceği potansiyelde dizayn edildi. USGBC tarafından geliştirilen, enerjide ve çevresel tasarımda liderlik anlamına gelen çevre dostu bina sertifikası olan Leed Sertifikalı binası tamamen yenilenebilir ve akıllı bir sistem üzerine kuruldu. Bina, güneş enerjili paneller sayesinde kendi enerjisini kendisi üreten ve Atık su arıtma sistemi sayesinde kendi atık suyunu arıtıp dönüştürebiliyor. Ayrıca enerji verimliliği kapsamında A plus düzeyinde EKB sertifikasına da sahip.İthalat ve ihracata da büyük önem veren XKoren Electric, ürün yelpazesini artırırken yerli sermayesi ile fabrikasının tüm kaynaklarını da kullanıyor. Ürünlerine olan yoğun talep, artan sayısız siparişler, genişleyen Türkiye ve dünya müşteri portföyü ile fabrikasında üretime geçip ‘Made in Turkey' baskısını alıyor. Bu amaçla üretim için gerekli mimari dizayn ve makine teminini tamamlayıp istihdam sağlamaya başlayan şirket, yılın ikinci yarısında yapacağı açılış ile şalt piyasasında yarattığı farkı bir kez daha göstermeye odaklandı.Üretim için gerekli altyapı çalışmalarında makine, elektrik, üretim ve kalite departmanlarının iş birliğiyle yenilikler ve araştırmalar yapan XKoren, bu sayede üretime başladığında ürünlerin tüm aşamalarını elden geçirerek güvenli bir şekilde müşteriye teslim etmeyi hedefliyor. Bunun için büyük bir özveriyle ve heyecanla çalışan bir ekibe sahip olan şirkette yerli ve milli üretim ise hem yerli ve yabancı müşterilerin büyük bir isteğiydi hem de XKoren'in öncelikli hedefiydi. Şirket, bu sayede ekip olarak giderek büyüme ile birlikte başlangıcından son aşamasına kadar ürünlerinin başında olup onları ilk elden test edebiliyor olacak. Müşteriler XKoren ürünleriyle ilgili soruları karşısında birebir ilgiden ve hızlı çözümlerden oldukça memnun çünkü şirket yaptığı işi ticari bakış açısından önce güvenli ve kaliteli enerji temini üzerine kuruyor, gönül bağını önemsiyor. XKoren, yerli üretimle birlikte müşterinin birebir ihtiyacını, talebini, ürüne ulaşabilme kolaylığını ve gözle görülebilir kalite farkını daha da ön plana çıkarmayı hedefliyor.