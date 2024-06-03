Milyonlarca emekli ve memurun gözü enflasyon oranlarında! İşte olası zam senaryoları

Milyonlarca emekli ile memurun temmuz ayındaki zam oranının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon oranları netleşmeye devam ediyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklayacak. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşmişti.İlk 4 aylık enflasyona göre, temmuzda emeklilerin yüzde 18.72, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 13.56'lık zam oranı kesinleşmişti.Piyasalar mayısta enflasyonun aylık bazda yüzde 3.04 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Bu durumda 5 aylık enflasyon ise yüzde 22.33'e çıkacak.Bu rakama göre emeklilerin yüzde 22.33, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 17.02'lik zammı kesinleşmiş olacak.Piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyonun da yüzde 25.46'ya ulaşması bekleniyor.Böylece temmuz ayında yapılacak zam oranı, emekliler için yüzde 25.46, memur ve memur emeklileri için yüzde 20.02 olacak.Mayıs enflasyonun beklentiler doğrultusunda açıklanması durumunda en düşük memur maşı yüzde 17.02 artarak 38.452 liraya çıkacak.6 aylık enflasyonun da yüzde 25.46 olması durumunda, en düşük memur maaşı temmuzda yüzde 20.02 artarak 39.438 TL'ye yükselecek.Ortalama memur maaşları Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine yükselecek.Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36.452 liraya çıkacak.