Eskişehir'de uyuşturucu satıcısı yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen A.O.'yu takibe aldı ve evinde 1 kilo 60 gram skunk ile birlikte yakaladı.

Eskişehir'de sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen A.O. gözaltına alındı. A.O.'nun evinde 1 kilo 60 gram skunk ele geçirildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen A.O.'yu takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. A.O.'nun evinde yapılan aramada 1 kilo 60 gram skunk, 2 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından A.O., ifadesi için emniyete götürüldü.