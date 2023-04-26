Numan Kurtulmuş, seçime günler kala anketlerdeki son durumu açıkladı: Açık ara öndeyiz...

Türkiye tarihi seçimler için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Türk halkı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için iki ayrı pusulaya mührünü basacak. Seçime günler kala ankletler de netleşmeye başladıAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Basın Buluşması'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduKurtulmuş, son anket sonuçlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, 'Son dönemde kamuoyu yoklamaları ortaya çıkıyor.Sahada gördüğümüz şudur. AK Parti her gün adım adım yukarıya doğru yükseliyor. Milletimiz inancı giderek daha da artıyor. 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan yeniden seçilecek, Cumhur İttifakı Meclis'in çoğunluğunu oluşturan grubu olacaktır.' ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, 'Bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti. ikinci parti ile 10-15 puan arasında fark var. Cumhur İttifakı'nın da parlamento çoğunluğunu elde ettiğini görüyoruz.' şeklinde konuştu.'Bu Seçim Türkiye'nin en hayati seçimi.' diyen Kurtulmuş, 'Bu seçim 1950 seçimi gibi bir seçimdir. Menderes, Yeter söz milletindir demişti. Biz de söz de karar da milletindir, diyoruz.Bir kere daha milli iradenin bir kez daha tecelli etmesini milletimiz sağlayacaktır. Bakanlarımız partimize seçim sürecinde olumlu katkı sağlayacaklardır.Aday gösterilmeleri çok olumlu. Tek başına yüzde 49 üzerinde oy alabilmeyi başarmış bir siyasi hareketiz. Biz çok sayıda sahada var olmasını arzu ediyoruz.' dedi.