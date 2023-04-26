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İstanbul'da sağanak etkili oldu: Trafik yüzde 69'a ulaştı!

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 69'a ulaştı...

Ekleme: 26.04.2023 - 09:59 Güncelleme: 26.04.2023 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da sağanak etkili oldu: Trafik yüzde 69'a ulaştı!Gece saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak, sabah bazı ilçelerde etkisini artırdı. Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu Caddesi'nde rögarın taşması sonucu cadde suyla kaplandı. Sürücüler, trafikte dikkatli ilerlemeye çalıştı. Sağanak, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe ilçelerinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle, D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde ve TEM Otoyolu'nun Samandıra-Ataşehir arasında trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinden Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk gözlendi.

Sabah özellikle D-100 kara yolunda Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu'nda Samandıra Kavşağı ile Çamlıca Gişeler arasında trafik adım adım ilerledi.

Sağanağın etkili olduğu Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden Mecidiyeköy istikametine, devamında da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Beykoz Kavacık'ta sağanak nedeniyle ana caddelerde su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı.

Kavacık'tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan bağlantı yollarında şiddetli yağış nedeniyle araç yoğunluğu oluştu.

Sağanak, Beykoz'un yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 09.05 itibarıyla yüzde 69 ölçüldü.
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