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HDP'li Pervin Buldan'ın Togg hazımsızlığı

Van'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sizin milli yerli bir otomobiliniz var ya TOGG, işte 14 Mayıs sabahı sizi yerli ve milli otomobilinize doldurup hepinizi yolcu edeceğiz" dedi.

HDP'li Pervin Buldan'ın Togg hazımsızlığı
Ekleme: 26.04.2023 - 18:26 Güncelleme: 26.04.2023 - 18:26 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Pervin Buldan'ın Togg hazımsızlığı
14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürüyor.

Partiler başlattığı kampanyalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda HDP de çeşitli illerde miting düzenliyor.

Bunlardan biri de Van'da yapıldı.

Togg'u hedef aldı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van'da yaptığı konuşmasında Türkiye'nin gururu, yüzyılın projesi Togg'u hedef aldı.

Buldan, teslimatlardan sonra yollarda sık sık görülecek olan Togg'u hazmedemeyen isimler arasına girdi..

"Sizi yerli ve milli otomobilinize doldurup hepinizi yolcu edeceğiz"
Yerli ve milli otomobil hakkında skandal ifadeler kullanan Buldan, seçim sonrası hükümeti Togg'a bindirip yolcu edeceğini söyledi:

Buradan sizin huzurunuzda söz veriyoruz. Kadınlar değiştirecek, dönüştürecek, yönetecek, nokta. Kadınlar yönetecek, sevgili arkadaşlarım. Türkiye’yi yöneteceğiz, kadınlar olarak yöneteceğiz. Parlamentoda da yaşamın her alanında da kadınlar olarak biz bu ülkeyi yönetmeye adayız.

Sizin milli yerli bir otomobiliniz var ya TOGG, işte 14 Mayıs sabahı sizi yerli ve milli otomobilinize doldurup hepinizi yolcu edeceğiz.
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