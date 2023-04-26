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Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

Bilim adamları dünyanın en derin ikinci mavi deliğini keşfetti. Şaşırtan keşif, düşük oksijenli ortama adapte olmuş canlıların sırlarını ortaya çıkardı ve binlerce yıl önce yaşamın nasıl olduğuna dair bir bakış açısı sundu.

Ekleme: 26.04.2023 - 13:13 Güncelleme: 26.04.2023 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri
Yucatan Yarımadası açıklarında keşfedilen yer Güney Çin Denizi'ndeki Ejderha Deliği'nden sonra dünyanın bilinen en derin ikinci mavi deliği olarak kayıtlara geçti.

Mavi deliğe, Maya dilinde 'derin su' anlamına gelen 'Taam ja' adı verildi.

275 METRE DERİNLİĞE SAHİP

Frontiers In Marine adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmanın yazarları, Chetumal Körfezi'nde yer alan Taam ja'nın yaklaşık 275 metrelik bir derinliğe ve 45 kilometre karelik bir alana sahip olduğunu belirtti.

Diğer taraftan, araştırmacılar mavi deliklerin okyanus tabanına oyulmuş antik kireçtaşı mağaralarına ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Bilim adamları, suya düşen ağaç dalları ve yapraklardan kaynaklanan ölü bakteri birikimi nedeniyle, bu iç mavi deliklerin siyah görünümlü ve ışıktan yoksun olduğunu belirtti.

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

Ancak, yüzeyden bakıldığında bataklıktan başka bir şey gibi görünmeyen mavi deliklerin, altlarında binlerce yıllık bir dünyaya ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nda (USGS) kıyı jeoloğu olan Christopher G. Smith, 'Mavi delikler tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak, bu devasa boşluklar düşük oksijenli ortama uyum sağlamış canlılarla dolup taşıyor.'

'İndigo kraterinin duvarları suyu gelgitlerden koruyor ve bu da burayı deniz yaşamının gelişmesi için ideal bir nokta haline getiriyor. Mavi delikler binlerce yıl önce yaşamın nasıl olduğuna dair bir görünüm sunabilir ve hatta diğer gezegenlerdeki yaşam hakkında bilgi sağlayabilir.' diye konuştu.

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri
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