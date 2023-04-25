Pendik'te 3 katlı 2 binanın çatısı alev alev yandı

Pendik'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın bitişiğindeki binanın çatısına da sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Özgür Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğindeki 3 katlı binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Binada ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. 2 binanın çatısının alev alev yandığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor.