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İYİ Parti'de 'baraj' kavgası: 'Düştük toparlanamıyoruz' diyen Aytun Çıray'a Müsavat Dervişoğlu'ndan yaylım ateşi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Yedili Masa'daki liste krizleri sonrasında yaptığı paylaşımla, partilerinin baraj altında kaldığını itiraf etmişti. Çıray, bugün de "Çok düştük toparlayamıyoruz" diyerek İYİ Parti'nin içine düştüğü durumu özetledi. Bu sözler sonrasında İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan Çıray'ı hedef alan ve ağır ithamların bulunduğu bir paylaşım geldi. "Şahsına kefil olacak 5 kişi bulamazsın" diyen Dervişoğlu, "İYİ Parti'de en başından itibaren sadece problem oldun. Sen kimsin ki, İYİ Parti’ye zarar verebilesin? Senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de 'baraj' kavgası: 'Düştük toparlanamıyoruz' diyen Aytun Çıray'a Müsavat Dervişoğlu'ndan yaylım ateşi
Ekleme: 25.04.2023 - 10:32 Güncelleme: 25.04.2023 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de 'baraj' kavgası: 'Düştük toparlanamıyoruz' diyen Aytun Çıray'a Müsavat Dervişoğlu'ndan yaylım ateşi
Yedili Masa'da yaşanan krizlere geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmişti. Adaylık savaşları sırasında dağılan ve üç gün sonra yeniden 'şartlı' olarak bir araya gelen masa, bu kez de koltuk paylaşımında birbirine düşmüştü. İYİ Partili Aytun Çıray'ın "Yine mi başa döndük" paylaşımı, ortaklar arasında patlak veren 'liste' krizini gözler önüne sermişti. Çıray dakikalar sonra yaptığı açıklamada ise vekil adaylığından vazgeçtiğini ve partisinin baraj altında kalan oylarını artırmak için çalışacağını söylemişti.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, bugün de "Çok düştük toparlayamıyoruz" diyerek İYİ Parti'nin anketlerde hala baraj altında olduğunu ifade etti.

İYİ Parti'de 'baraj' kavgası: 'Düştük toparlanamıyoruz' diyen Aytun Çıray'a Müsavat Dervişoğlu'ndan yaylım ateşi

Çıray, gelen tepkiler sonrasında, "Hatırınız için sileyim." deyip paylaşımını sildi.

Bu sözler sonrasında İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan Çıray'ı hedef alan ve ağır ithamların bulunduğu bir paylaşım geldi. "Şahsına kefil olacak 5 kişi bulamazsın" diyen Dervişoğlu, "İYİ Parti'de en başından itibaren sadece problem oldun. Sen kimsin ki, İYİ Parti’ye zarar verebilesin?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de 'baraj' kavgası: 'Düştük toparlanamıyoruz' diyen Aytun Çıray'a Müsavat Dervişoğlu'ndan yaylım ateşi

"Senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız"
Dervişoğlu'nun Twitter'dan Çıray'ı hedef alan paylaşımı şöyle:

"DYP’de siyaset yaptın DYP’li, ANAP’ta siyaset yaptın ANAP’lı, CHP’de siyaset yaptın CHP’li hiç olmadın.

Vekillik koparabilmek için MHP ve AK Parti’de de bulunmak istedin ama beceremedin.

İYİ Parti’de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun.

Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak 5’er kişi bul sonsuza kadar susacağım.

Ne yaparsan yap, bu zamana kadar herhangi bir faydana şahit olmadığımızdan, vermeyi planladığın zarardan asla endişe duymayız.

Ayrıca sen kimsin ki, İYİ Parti’ye zarar verebilesin?

Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan, hem de senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız."
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