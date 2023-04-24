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TCG Anadolu'ya vatandaşların ilgisi sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'ya vatandaşların ziyareti devam ediyor.

Ekleme: 24.04.2023 - 16:40 Güncelleme: 24.04.2023 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
TCG Anadolu'ya vatandaşların ilgisi sürüyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dün İstanbul Boğazı geçişini yaparak halkı selamlayan, akşam saatlerinde tekrar Sarayburnu Limanı'na dönen TCG Anadolu gemisi, yeniden ziyarete açıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gemiyi ziyarete gelenler gruplar halinde içeri alındı. Gemiyi gezen vatandaşlar, askeri araçları inceledi, SİHA ve helikopterlerin bulunduğu güverteye çıktı.

Arkadaşı ve kızıyla gemiyi ziyarete gelen Muammer Duman, donanmanın en büyük gemisinde olmaktan gurur duyduğunu belirterek, 'Dün gelmiştik ama gezemedik. Üzülmüştük. Kızım gemi için okulu astı diyebilirim.' ifadelerini kullandı.

Pendik'ten eşiyle gelen Raife Hasanoğlu da 'Heyecanlıyım, gururluyum, çok mutluyum. Çok merak ediyordum. Eşimle de konuşuyorduk, bitse de gezsek, diye.' şeklinde konuştu.

TCG Anadolu gemisinin Sarayburnu Limanı'nda 2 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.
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