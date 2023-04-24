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Beyaz Gazete
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İsveç'in Kılıçdaroğlu hayali: Kazanırsa NATO'ya gireriz

İsveç gazetesi Expressen seçimleri Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda NATO kapılarının İsveç'e açılacağını yazdı. Söz konusu haberde, "Muhalefet kazanırsa, İsveç'in NATO sürecinin bir avantajı olabilir." ifadesine de yer verildi.

İsveç'in Kılıçdaroğlu hayali: Kazanırsa NATO'ya gireriz
Ekleme: 24.04.2023 - 16:35 Güncelleme: 24.04.2023 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
İsveç'in Kılıçdaroğlu hayali: Kazanırsa NATO'ya gireriz
14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerini yakından takip eden İsveç basınından Expressen gazetesi, NATO'ya katılım durumlarının Türkiye'deki seçimlere bağlı olduğunu yazdı.

'Erdoğan kaybederse NATO üyesi olabiliriz'
Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına yönelik beklentinin açıkça ifade edildiği haberde şöyle denildi:

(Cumhurbaşkanı) Erdoğan, mayıs ayındaki seçimleri kaybederse, İsveç bu yaz yapılacak zirvede NATO üyesi olabilir.

İsveç'in Kılıçdaroğlu hayali: Kazanırsa NATO'ya gireriz

Çeviköz'ün mesajlarına dikkat çektiler
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı olan emekli büyükelçi Ünal Çeviköz'ün bu yönde verdiği mesajlara dikkat çekildi.

NATO Zirvesi, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek. Stockholm, bu zirvede askeri ittifakın yeni bir parçası olmak istiyor.

'Erdoğan'dan olumlu işaret gelmedi'
Öte yandan, Erdoğan'ın İsveç'e karşı tutumu hakkında kullanılan ifadeler dikkat çekti:

Şimdiye kadar, görevdeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in yakın gelecekte NATO üyesi olabileceğine dair olumlu bir işaret gelmedi.

Çeviköz'e göre, muhalefet lideri Kılıçdaroğlu ve partisi CHP bu bahardaki seçimleri kazanırsa, İsveç'in Temmuz'daki zirvede NATO üyesi olabileceği umuluyor.

'Muhalefetin kazanması avantaj olabilir'
Söz konusu haberde, 'Muhalefet kazanırsa, İsveç'in NATO sürecinin bir avantajı olabilir.' ifadesine de yer verildi.
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