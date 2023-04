Yeni Altay TSK'ya teslim edildi: Başkan Erdoğan: Üçüncü nesilden de öte bir tank

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni Altay Tankı, Sakarya Arifiye'de düzenlenen törenle testleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni Altay Tanknının Testler İçin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Bugün Altay tankının teslim edilme töreninde de gönüllerin teslim alınması bize ayrı bir anlam kattı. Bu tören vesilesiyle tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle anıyorum. Yeni nesil Altay tankımızın test için teslimi heyecanını yaşıyoruz. Son dönemde dışardan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına başladık.Türkiye, ürünleri birçok ülke tarafından kullanılan tedarikçi ülke haline gelmiştir. Araçlarımızın ünü yayıldıkça önümüzdeki dönemlerde daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz. Yeni Altay tankımız 10 yıl önceki prototipten çok farklı ve üstün kabileyetlere sahiptir. Projemiz engellenmeye çalışıldı. Buna da çamur atıldı, süreç sabote edilmek istendi. Ancak pes etmedik, geri adım atmadık. Hem gelişmiş zırh yapısıyla hem aktif koruma sistemi Akkor'un da eklenmesiyle Yeni Altay, üçüncü nesilden de öte bir tank haline geldi. Testlerin tamamlanmasının ardından tanklarımızın seri üretimine başlayacağız.Hani diyorlar ya Katar'a sattılar diye. Her şey burada. Böyle bir şey söz konusu değil. Yüzde 51'i bize yüzde 49'u Katar'a aittir. Bütün bunları bilmeden yalan üstüne yalanla burada bütün siyasi sermayasini tüketmeye çalıştılar. Bugün dünyada parmakla gösterilen SİHA'larımızın savaş gemilerimizin her biri böyle ortaya çıktı. Burada da işte önce paradigmayı değiştirmekle başladık.Savunma sanayiinde dışa bağımlılık yüzde 20 seviyesinde. Hedefimiz tam bağımsız savunma sanayii.Karadeniz gazını Rus gazi zannedenleri bile görüyoruz. Böyle vicdansızlık olur mu? Yollarımızı süsleyen Togg'u ülkemizde üretilmediğini iddia edecek kadar gözünü kin ve nefret bürüyenleri hiç saymıyoruz. Hiçbir zaman yapamayacakları projeleri kötülemeye devam edecekler. Milletimizin Yeni Altay'dan rahatsız olanlara göreve geldiklerinde savunma sanayiine dokunacaklarını söyleyenlere fırsat vermeyeceklerine inanıyorum.ALTAY tankı ilk üretilen prototipin üzerinden geçen süre zarfında, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilendi. Yurt dışından temininde problem olan birçok alt sistem yerlileştirilerek, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırıldı. TSK'nın son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özelliklerin kazandırıldığı milli tank 'Yeni ALTAY' adıyla yeniden tanımlandı.Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlanan Yeni ALTAY'ın önemli bir diğer özelliği ise gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek esnek bir mimariye sahip olması dikkat çekti. Bu özelliği sayesinde gelecek dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyabileceği farklı konseptlere uygun şekilde modernize edilebilmesi hedeflendi.Yeni ALTAY'da 12.7 mm ve 7.62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler de yerlileştirildi.Ayrıca Yeni ALTAY Tanklarının hepsi aynı zamanda birer simülatör sistemine sahip olacak ve her türlü ortamda askerlerimiz komutanlarının kontrolünde modern, etkin ve ferdi seviyeden başlamak üzere eğitimlerini pekiştirecekler.Öte yandan, sadece atış performansı ile hareket kabiliyeti performanslarının geliştirilmesine yönelik üretilmiş olan iki adet ön prototip tankları ile halihazırda devam eden testler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 200'den fazla atış icra edildi ve binlerce kilometre değişik hava ve arazi koşullarında dayanıklılık testleri Ön Prototip ALTAY Tankları ile icra edildi.3+ Nesil ALTAY Tankları, TSK'daki testlerinin de tamamlanmasından sonra envantere alınmaya başlanacak.İlk üretilen ALTAY'da kullanılan Almanya menşeili güç grubunun seri üretim fazında verilmemesi tankın uzun bir süre üretilememesine yol açtı. BMC Savunma bu süre içerisinde yeni güç grubu arayışlarını sürdürürken tankın değişen saha koşullarına geri kalmaması için bir dizi geliştirme faaliyeti yürüttü. Bu kapsamda Yeni ALTAY'a eklenen yeni kabiliyetler şunlar;Aktif Koruma Sistemi (AKKOR)Geliştirilmiş ZırhYenilenen Atış Kontrol SistemiYenilenen Araç Kontrol SistemiGüç Grubu (Güney Kore)Yeni ALTAY'da bu yenilikleri hayata geçirilirken aynı dönemde ithal edilen pek çok parçanın yerlileştirme çalışması da gerçekleştirilmiş / gerçekleştiriliyor.Bu kapsamda yerlileştirilen/yerlileştirme çalışmalara devam eden aksamlar şunlar:Hız AzaltanNişancı 2. Derece Görüş SistemiPaletKule Çember DişlisiRotorMühimmat RafıPeriskoplarYakıt ve Hidrolik PompalarıMobil Gizleme AğıTankın güç grubunda da yerlileştirme sağlandığında hem seri üretim hem de ihracat sahasındaki tüm engeller tamamıyla ve kesintisiz olarak ortadan kalmış olacak.