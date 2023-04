Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: Türkiye terör örgütlerinin oyuncağı değildir

Başkan Erdoğan Sakarya'da Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Milli mücadelenin en önemli safhalarından biri olan TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın 103. yıl dönümüne ulaştık. Milletimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum. Milli Mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik kaybetmeyeceğiz.Bizim kendi hikayemiz de ülkemizi vatanımızı sevmekle başladı. Her yılımıza her ayımıza bu aşkla başladık ve devam ettik. 6 Şubat depremleri nedeniyle Ramnazan Bayramı'nı buruk karşıladık. Bizim hareketimizde kadın kardeşlerimizin yeri çok farklı. Hep derim; kale içeriden fethedilir. Bu nedemektir? Yani hanımlar bu konuda kararını verdi mi bu iş bitmiştir.Hamdolsun, umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik.Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez bölgeye gittik. Birileri de turist olarak gittiler. Biz iş yapmaya gittik. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan 24 sene önce 17 Ağustos 1999'da Sakarya ile birlikte Marmara'nın hemen hemen tamamında meydana gelen depremin acı hatıraları yüreklerimizde tazedir.Türkiye bugün 1999'a göre her bakımdan fersah fersah ileride bir ülke olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızlı sarıyor. 650 bin yeni konut inşa ederek deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldıracağız. Ülkemizin tamanını depreme hazırlamak için kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz.Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepkiBay Bay Kemal'in vaadi yok. Bol bol yalan. Eroin esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla... Ne diyorlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bay Bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı. Bu 7'l imasayı 14 Mayıs'ta da siz dağıtacaksınız.Yahu bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz. Şimdi İHA'ları, SİHA'ları, Akıncı'mızı, Kızıl Elma'yı yapıyoruz. Bu tabi bunları rahatsız edecek.TCG Anadolu'yu İzmir'e uğurluyoruz. Oradan farklı mesajlar vereceğiz. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımlar atıyoruz. Arifiye'de bugün Altay tankımızı silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğiz. TCG Anadolu'ya 'maket gemi' diyen bu 7'li masanın mensuplarına en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi.Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Bay Bay Kemal kaynağını tefecilerden buluyor. Biz enerjiden elde ettiğimiz geliri aile kurumuna harcayacağız.Geçmişte yapmıştık bugün de yaparız yarın da yapacağız. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek için adımlar atıyoruz.Benim Kürt kardeşlerim Rabbim'izin hükmü gereği ayrıma tabi tutulmadan bizim kardeşimizdir. İnananlar kardeştir hükmü gereğince birbirimizin kardeşiyiz. Mezhebi kimliğine vurgu yaptı. Kimse bu zata inancını, mezhebini, meşrebini sormadı. Genel Müdür oldu, bürokrat oldu, Parti Genel Başkanı oldu. Bizim alevilik, sünnilik, şiilik diye bir dinimiz yok. Dinimiz İslam'dır. Sen Şiilik, Alevilik ne karıştırıyorsun. Dert başka, oradan istismarda. Türkiye'nin bizim dönemimizde geldiği hak ve demokrasi nedeniyle bu tartışmaların gereği kalmamıştır. İslam'ı terörle özdeşleştirmek, Alevi kardeşlerimizi Ali'siz Alevilik gibi büyük aileden kopartma gibi oyunlara asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Hakk diyen, Muhammed diyen, Ehli Beyt diyen herkes kardeşimizdir.'