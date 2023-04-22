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CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki

CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal, kentte limon ve soğan üzerinden provokasyona kalkıştı. Soğanın 25 kilo olduğunu söyleyen Tanal, halktan AK Parti'ye oy vermemesini istedi. Bölgedeki vatandaşlar ise Tanal'a "Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz." sözleri ile tepki gösterdi.

CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
Ekleme: 22.04.2023 - 19:21 Güncelleme: 22.04.2023 - 19:23 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal, Şanlıurfa Pazaryeri'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında limonla şov yapan Tanal, soğanın kilo fiyatı üzerinden provokasyona girişti.

LİMONLU ŞOV KARŞILIK BULMADI

Tanal, elindeki limonu sıkarken, vatandaşlara AK Parti'ye oy vermeme çağrısı yaptı. Soğanın 25 kilo olduğunu söyleyen Tanal, 'Çoluk çocuğunuzun geleceği için AK Parti'ye oy vermeyin.' dedi.

CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki

'DAVAMIZI SATMAYIZ BİZ'

Limon ve soğan üzerinden provokasyon yapan Tanal'a vatandaşları tepkisi ise çok net oldu. Limonlu şova geçit vermeyen bölge halkı, 'Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz.' sözleri ile Tanal'a tepki gösterdi.

APAR TOPAR BÖLGEDEN AYRILDI

Bölgede beklediği karşılığı bulamayan Tanal, apar topar alandan ayrılmak zorunda kaldı.

CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
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CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
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