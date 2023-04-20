Karadeniz'de tarihi gün! 20.23'te bağımsızlık ateşi Filyos'ta yanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Türkiye'nin yerli ve milli doğalgazı bugün Türkiye Yüzyılı'na atıfla 20.23'te Filyos doğalgaz işletme tesisinde düzenlenecek törenle karaya çıkarılacak.

Enerjide bağımsızlığına giden yolda ilk durak Filyos gazının çıkarılması olacak. Mayıs ayında hanelere ulaşacak doğalgaz ile ilgili Başkan Erdoğan'ın yeni müjdeler vermesi bekleniyor.



Ayrıca, Başkan Erdoğan, Ramazan ayının son iftarını Zonguldak'ta işçilerle birlikte açacak.



SÖZLER TUTULUYOR ESERLER HİZMETE GİRİYOR

Türkiye'nin yüz yıllık hayalleri arasında yer alan enerjide tam bağımsızlık hedefi kapsamında atılan ilk adım olan Karadeniz'de keşfedilen 1 trilyon dolarlık değere sahip 710 milyar metreküp doğalgaz bugün etaplar halinde karaya çıkarılacak.



Zonguldak Çaycuma ilçesindeki Filyos beldesi tarihi anlara şahit olacak.



HEDEF ENERJİ BAĞIMLILIĞINI DÜŞÜRMEK

Muhalefet tarafından "Karadeniz'den yeni bir gaz müjdesi gelir" denilerek alay edilen vatandaşın hayali gerçeğe dönüşüyor.



Türkiye'yi heyecanlandıran ve erken bayram yaşatan yerli doğalgaz mayıs ayı başında hanelere ulaştırılacak.



2021 yılı itibariyle yüzde 71 olan birincil enerjide dışa bağımlılık oranı yerli ve milli projeler sayesinde 2028'de yüzde 56'ya 2053'te ise yüzde 13 seviyelerine düşürülecek.