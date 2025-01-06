Bakan Kacır açıkladı: KOBİ'lere 2 yeni destek paketi geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'te gerçekleştirilen 'Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı'na katıldı. Bakan Kacır burada yaptığı açıklamalarda KOBİ'ler için hayata geçirilecek olan destek paketlerini anlattı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yönelik 'Küresel Rekabetçilik Destek Programı' ve 'Kapasite Geliştirme Destek Programlarını açıkladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'te gerçekleştirilen 'Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı'na katıldı. Bakan Kacır, 2002'ye kadar 12 yılda toplam 4 bin işletmeye 1,2 milyar lira destek veren KOSGEB'i; 22 yılda 1 milyon 350 bin işletmeye 188 milyar lira destek sunan, KOBİ'lerin ve girişimciliğin hamisi bir kuruma dönüştürdüklerini belirterek, 'Bu doğrultuda son 22 yılda KOSGEB'i, yalnızca KOBİ'lerimizin en büyük destekçisi haline getirmekle kalmadık.Aynı zamanda KOBİ'lerimize adeta can suyu sağlayan bir organizasyon kimliğine büründürdük. KOSGEB, 1990 yılında kuruldu. Geçtiğimiz yıl 57 bin işletmeye sağladığımız destek tutarı 13,2 milyar liradır. Programımız ile 17 bin 880 girişimcimize 613 milyon lira destek sunduk. 81 ilimizde düzenlediğimiz girişimci seçmeleri ile 1064 girişimi 1,5 milyar lira destekleme kararı aldık. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından işletmelerimizin kayıplarını telafi edecek, iş gücünü ve üretim kapasitelerini toparlayarak onları tekrar ekonomiyekazandıracak destek programlarımızı KOSGEB eliyle hızla hayata geçirdik' diye konuştu.Bakan Kacır, devreye alınacak yeni destek programlarına ilişkin, 'Destek programlarımızdan ilki olan 'Küresel Rekabetçilik Destek Programı' ile KOBİ'lerimizin yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirmesini, inovasyon odaklı çözümler üretmesini destekliyoruz. KOBİ'lerimizin yeni teknolojileri en verimli ve başarılı şekilde kullanarak küresel pazarlarda etkinliğini artırmayı hedefleyen program doğrultusunda; 50 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puanlık geri ödemesiz faiz/kar payı desteği sağlıyoruz.Orta yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında faaliyet göstererek başarılı bir ihracat ve Ar-Ge performansı gerçekleştiren, 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' kapsamındaki öncelikli ürünlere ilişkin faaliyet gösteren, 'Turcorn 100 Programı' kapsamına alınan girişimlerimiz bu programdan yararlanabilecekler. Program kapsamında bu yıl 2 milyar liralık kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.KOBİ'lerin kapasite geliştirme yatırımlarının, sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünü artırma sürecinde büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Kacır, 'Bu kapsamda, hayata geçirdiğimiz bir diğer desteğimiz olan 'Kapasite Geliştirme Destek Programı' ile işletmelerimizin ölçek büyütme yatırımlarını destekliyoruz. İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmet faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde yer alan KOBİ'lerimizin üretimden pazarlamaya, insan kaynağından belgelendirmeye uzanan geniş bir yelpazede ihtiyaçlarını karşılıyoruz.KOBİ'lerimizin kapasite genişletme yatırımlarını hızlandıracak program kapsamında, 20 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puana kadar geri ödemesiz faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Hedefimiz bu program kapsamında bu yıl 20 milyar liralık kredi hacmi oluşturmaktır. Bugün imzalayacağımız protokol doğrultusunda her iki destek programımızı da Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve Kredi Garanti Fonu ile iş birliği içerisinde yürüteceğiz. Bankalarımız oluşturduğumuz finansman desteğini KOBİ'lerimizle buluşturacak enstrümanlar sunacak. Kredi Garanti Fonu ise KOBİ'lerimiz için kredi kefaleti sağlayacak' dedi.Ayrıca, 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde üretim ve istihdamı muhafaza etmek adına bu ay KOSGEB eliyle 'İstihdamı Koruma Programı' başlatacaklarını kaydeden Bakan Kacır, 'Bu sektörlerde geçtiğimiz yılın iş gücü düzeyini bu yıl da koruyan KOBİ'lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi sağlayacağız. Ülkemizin kalkınmasının lokomotifi KOBİ'lerimizin önünü açtıkça, onların büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna önemli katkılar sağlayacaklarına olan inancımız tamdır' diye konuştu.