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New York’un göbeğinde dehşet! Katlı otopark yerle bir oldu!

ABD'nin New York kentinde bir felaket yaşandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre Manhattan bölgesinde bulunan çok katlı bir otopark, çökme sonucu bir anda enkaza dönüştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken enkazda mahsur kalanların olduğu belirtildi.

Ekleme: 19.04.2023 - 10:06 Güncelleme: 19.04.2023 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
New York’un göbeğinde dehşet! Katlı otopark yerle bir oldu!New York'un Manhattan bölgesinde çöken kapalı otoparkta 1 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manhattan'ın güney bölgesinde, bir otopark kısmen çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

'DEPREM GİBİYDİ'

İtfaiye yetkilileri, binada altı işçinin bulunduğunu, bunlardan dördünün hastaneye kaldırıldığını, birinin ise tıbbi müdahaleyi reddettiğini kaydetti.

Çöken otoparkın yanındaki üniversite binası boşaltılırken görgü tanıkları, 'Deprem gibi hissettik, büyük bir gürültü ve büyük bir patlama duyduk ve ardından hepimiz tahliye edildik' ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Eric Adams olay yerinde düzenlediği basın toplantısında otoparkın çökmesi sonucu oluşan enkazda en az 1 kişinin öldüğünü 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

New York’un göbeğinde dehşet! Katlı otopark yerle bir oldu!

ENKAZ PARÇALARI GÖĞE YÜKSELDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, yetkililer enkazda mahsur kalanları aramak için insansız hava araçları ve robot köpekli ekipler de görevlendirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çökme esnasında binanın enkazından parçaların göğe doğru yükseldiği ve insanların çığlık attığı tespit edildi.

Yakın bölgede bulunan Pace Üniversitesi, olay nedeniyle dersleri iptal ettiğini, can güvenliği için öğrencilerin bölgeden uzak durması gerektiğini duyurdu.

New York’un göbeğinde dehşet! Katlı otopark yerle bir oldu!
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