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Interpol’den 'Trigger IX' operasyonu: 5,7 milyar dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Latin Amerika’da 15 ülkede ateşli silahlara karşı düzenlenen "Trigger IX" operasyonunda 8 bin 263 ateşli silah, 5,7 milyar dolar değerinde toplam 575 ton uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirilirken, 14 bin 260 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 19.04.2023 - 11:34 Güncelleme: 19.04.2023 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Interpol’den 'Trigger IX' operasyonu: 5,7 milyar dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiUluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Latin Amerika'da 15 ülkede ateşli silahlara karşı 12 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında “Trigger IX” adıyla operasyon düzenledi.

Interpol tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Meksika, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Şili, Ekvador, El Salvador, Bolivya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Peru ve Uruguay'da 100'den fazla güvenlik görevlisi ile düzenlendiğini aktarılarak, benzersiz bir işbirliği sonucunda suçlulara büyük darbe indirildiği belirtildi.

Interpol yetkilileri, yasadışı ateşli silahların cinayet, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi diğer suçlarla doğrudan ilgili olduğuna vurgu yaptı.

Trigger IX operasyonunda, 8 bin 263 yasadışı ateşli silaha ve 305 bin mühimmata el konurken, 14 bin 260 kişi de gözaltına alındı.

Trigger IX operasyonu ayrıca, piyasa değeri 5,7 milyar dolar olan 203 ton kokain ve diğer uyuşturucu maddeler ile 375 ton uyuşturucu yapımında kullanılan ham maddenin de ele geçirildiği açıklandı.

Operasyon ile 20 suç örgütüne darbe indirildiTrigger IX operasyonunun Interpol tarafından şimdiye kadar yasadışı ateşli silahlara karşı düzenlenen en büyük operasyon olduğu ifade edilirken, operasyon sayesinde Primeiro Comando da Capital, Mara Salvatrucha ve Balkans Cartel gibi toplamda 20 suç örgütüne darbe indirildiği belirtildi.Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Trigger IX operasyonuna ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ile İç Güvenlik Soruşturma Ofisi'nin (HSI) de destek verdiği aktarıldı.

Interpol’den 'Trigger IX' operasyonu: 5,7 milyar dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
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