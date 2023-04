Hulusi Akar Kayseri'de sahurda konuştu: Teröristleri bırakacağız diyerek cesaretlendiriyorlar

Ramazan'ın son günlerine girildi...Sahur ve iftar sofralarında vatandaşla birlikte olmak isteyen bakanların çeşitli ziyaretleri sürüyor.AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir mobilya fabrikasının yemekhanesinde işçilerle sahur yaptı.Burada konuşan Akar, Türkiye’nin büyümesi ve güçlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.Türkiye’nin büyümesine, güçlenmesine engel olmak, yavaşlatmak için her türlü teşebbüste bulunulduğunu, bunlardan birinin de terör olduğunu ifade eden Akar, "Teröristlere hak, imkan vereceğiz, bunları affedeceğiz’ diyorlar. Teröristleri cesaretlendiriyorlar." dediBu çalışmaları sürdürürken karşılaştıkları, ülkenin birliğine, beraberliğine yönelik tehlike, tehdit ve risklere dikkati çeken Akar, "Birliğimiz, beraberliğimiz önemli. Aramıza fitne sokmak için aramıza giriyorlar, buna asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.Teröre dikkat çeken Akar, şunları söyledi:Bu konuda Mehmetçik büyük mesafe aldı. Fakat şimdi bazıları ‘Biz terörist elebaşını tahliye edeceğiz’, ‘teröristlere hak, imkan vereceğiz, bunları affedeceğiz’ diyorlar. Teröristleri cesaretlendiriyorlar.Onlara arka çıkmak için her türlü gayreti gösteriyorlar. Bunlar binlerce şehit vererek teröre karşı sağlanan kazanımları yok etmek istiyorlar. Buna, milletimizin müsaade etmeyeceğini bütün kalbimizle inanıyor, bunun mümkün olmadığını söylüyoruz.Bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Akar şu ifadeleri kullandı:Burada bir zihniyetten bahsediyoruz. Kendisi ile teröristler arasında mesafe bırakmayan, terör örgütüne karşı tavır almayan, onlarla hemhal olan partilerle işbirliği yapanlarla bizim meselemiz var.Bizim bunlara müsaade etmemiz asla söz konusu, buna ‘evet’ dememiz asla mümkün değil. Bu her şeyin yeni baştan başlaması demektir. Bu büyük bir kayıptır, millet için zulümdür. Bu millet buna müsaade etmez.Demokrasilerde son kararın millet tarafından verildiğini dile getiren Akar şöyle dedi:Teröristle, terör örgütüyle arasına mesafe koymayanlara ülkemiz, asil milletimiz herhangi bir şekilde prim vermeyecek. Dileğimiz, temennimiz bu.