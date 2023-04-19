Bakan Karaismailoğlu: Hedeflerimiz bitmiyor, hedeflerimiz büyük

AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, seçim çalışmaları için Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde partililer ile bir araya geldi. Burada konuşan Karaismailoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda büyük işler başardığını belirterek "Milletimizin desteği ile 14 Mayıs'tan sonra da hizmet siyaseti devam edecek.Her zaman siyasetçileri, hizmetkar; milletimizi de efendi olarak gördük. Türkiye, son 20 yılda çok büyük işler başardık. Hedeflerimiz bitmiyor, hedeflerimiz büyük. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldır devam eden istikrar sürecini sürdürmemiz gerekiyor. Bu memleket meselesi; sen, ben kavgası değil. Görüyorsunuz karşımızdaki ittifakın ortaklarını. Maalesef devlet-millet düşmanı kim varsa bir araya gelmişler. Memleketi karıştırmaya talip olmuşlar. O yüzden bunlara fırsat vermememiz gerekiyor. Milletimiz gerekli dersi sandıkta verecektir" dedi.