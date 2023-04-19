AK Parti'li Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na '8 saat' tepkisi: Demek ki icazet alındı...

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde düzenlenen iftar programında muhtarlarla bir araya gelen Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Doğru adımlar atarak önemli işler gerçekleştirdiklerini ifade eden Dağ, şöyle konuştu:'Togg yollarda ve her yerde görüyoruz. Togg bir doğru adımdır. Dünyada 60 milyar dolarlık hacmi olan bor karbür fabrikası bir doğru adımdır. Nükleer tesis Mersin'de hızla ilerliyor, bu bir doğru adımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah perşembe günü Karadeniz'deki doğal gazın sisteme verilişini gerçekleştirecekler, burada 1 trilyon dolarlık hacmin inşallah ekonomimize kazandırmış olacağız. Bu da bir doğru adımdır. Milletimiz bugüne kadar bize teveccüh gösterdi, inşallah bundan sonra da göstereceğini görüyoruz, sahada bunu hissediyoruz. 14 Mayıs'tan sonra da doğru adımlarla yolumuza devam edeceğiz.'Dağ, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aday olmadan önce ABD'de ziyaretlerde bulunduğu anımsattı.Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik ortadan kayboluş sürecinin olduğunu ifade eden Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:'Kendisi bunu henüz açıklayabilmiş değil, hamburger yediğini ifade etti. O 8 saatlik sürede herhalde hamburger yemediğini özetle görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra ABD'deki kaçaklar 15 Mayıs'ı ifade etmeye başladılar. Dolayısıyla demek ki ABD'de adaylık için icazet alındı. İcazet, Kuvayımilliye şehri Balıkesir'den alınır. Allah'ın izniyle Balıkesir, 14 Mayıs'ta ABD'den icazet alanlara fırsat vermeyecektir. En yüksek oyla Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçecektir.'