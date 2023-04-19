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7'li koalisyondaki küçük ortaklar birbirine girdi! Karamollaoğlu'ndan DEVA'ya 'liste' tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi?

7'li koalisyondaki küçük ortaklar, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, seçime CHP listesinden girme kararı aldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ortak listeden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken DEVA Partisi'ne sert sözlerle yüklendi. İttifak içinde ittifak formülünü savunan Karamollaoğlu, küçük partilerin Saadet Partisi litesinden seçime girmesi gerektiğini belirterek "Saadetin liderliğinde olsun diye ısrar ettim. DEVA Partisi ise bizim liderliğimizde olsun dedi. Böyle bir mantık olabilir mi? Onlar kendilerini düşünsün daha yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti’den oy bile alamamış bir parti." dedi.

7'li koalisyondaki küçük ortaklar birbirine girdi! Karamollaoğlu'ndan DEVA'ya 'liste' tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi?
Ekleme: 19.04.2023 - 20:46 Güncelleme: 19.04.2023 - 21:10 / Editör: Ozge Selin
7'li koalisyondaki küçük ortaklar birbirine girdi! Karamollaoğlu'ndan DEVA'ya 'liste' tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi?
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru giderken 7'li koalisyondaki liste krizinin yankıları sürüyor. Koalisyon masasındaki küçük partiler, CHP listesinden seçime katılacak olsa da yaşanan kriz ve anlaşmazlık ortamı liderlerin de söylemlerine yansıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında DEVA Partisi'nin liste krizinde oynadığı role tepki gösterirken partinin tutumunu sert bir dille eleştirdi.

'DOĞRU DÜRÜST AK PARTİ'DEN OY BİLE ALAMAMIŞ BİR PARTİ'

İttifak içinde ittifak formülünü savunan Karamollaoğlu, 7'li koalisyondaki küçük partiler ile Saadet Partisi çatısı altında seçime girmek için gayret ettiğini ancak anlaşma sağlayamadığını söyledi. DEVA Partisi'nin 'bizim liderliğimizde olsun' diye anlaşmazlık çıkardığını kaydeden Karamollaoğlu, Böyle bir mantık olabilir mi? Onlar kendilerini düşünsün daha yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti. Bana bunları da söylettirmeyin o zaman.' diye konuştu.

7'li koalisyondaki küçük ortaklar birbirine girdi! Karamollaoğlu'ndan DEVA'ya 'liste' tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi?

'BUNU SÖYLEDİLER BEN GARİPSEDİM'

DEVA Partisi'nin teklifini garipsediğini ifade eden Karamollaoğlu, 'Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanmış 20 yıllık bir partiyi bırakacaksınız, seçim kurullarında ve sandıklarda temsil hakkı olan partiye 'siz durun biz girelim' diyeceksiniz. Bunu söylediler ben garipsedim. Siz biraz farklısınız diye düşünüyorlar. Bu yaklaşımdan dolayı olmadı. Şimdi kendi amblemlerin dışında CHP listesinden seçime giriyorlar.' dedi.

7'li koalisyondaki küçük ortaklar birbirine girdi! Karamollaoğlu'ndan DEVA'ya 'liste' tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi?

DEVA'DAN SAADET'E YANIT GECİKMEDİ

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Karamollaoğlu'nun sözlerine yanıt vererek 'Temel abi sizin yaşınıza, kadronuzdaki çok değerli arkadaşlarımızın da hukukuna binaen size doğruları söylemiyorsunuz demeyeceğim. Lakin kendi yaptırdığınız anketi incelemenizi, AK Parti'den kopan oyların birinci tercihinin açık ara DEVA Partisi olduğunu görmenizi tavsiye ederim.' dedi.

7'li koalisyondaki küçük ortaklar birbirine girdi! Karamollaoğlu'ndan DEVA'ya 'liste' tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi?

4 PARTİ CHP LİSTESİNDEN SEÇİME GİRECEK

7'li koalisyonun küçük ortakları seçime CHP listesinden girme kararı aldı. Buna göre; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçime kendi logolarıyla değil, CHP listesinden girecek.
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