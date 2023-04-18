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Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüsünü paylaştı: Göklere baharı getiren 'Kızılelma'

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, paylaşımda, "Göklere baharı getiren KIZILELMA bugünden... " ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüsünü paylaştı: Göklere baharı getiren 'Kızılelma'
Ekleme: 18.04.2023 - 15:44 Güncelleme: 18.04.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüsünü paylaştı: Göklere baharı getiren 'Kızılelma'
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüsünü paylaştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bayraktar, "Göklere baharı getiren KIZILELMA bugünden... " açıklamada bulundu.

BAYRAKTAR KIZILELMA BİR YILLIK REKOR SÜREDE GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. 30 Mart tarihindeki üçüncü uçuşuyla Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı.

Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüsünü paylaştı: Göklere baharı getiren 'Kızılelma'

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, hava-yer görevlerinin yanı sıra yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek platform olacak Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak.

8,5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Bayraktar Kızılelma, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisiyle görev yapabilecek.
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