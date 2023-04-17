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YSK Başkanı Yener'den seçimlerle ilgili önemli açıklamalar

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlerle ilgili verileri açıklamalarda bulundu. Yener, "Yurt içinde seçmen sayımız 60 milyon 697 bin 843 olup, bunun 30 milyon 710 bin 790'ını yani yüzde 50,6'sını kadın seçmenlerimiz oluşturmakta." ifadelerini kullandı. Bu seçimde 4 milyon 904 bin 672 kişi ise ilk kez oy kullanacak.

YSK Başkanı Yener'den seçimlerle ilgili önemli açıklamalar
Ekleme: 17.04.2023 - 13:28 Güncelleme: 17.04.2023 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
YSK Başkanı Yener'den seçimlerle ilgili önemli açıklamalar
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlerle ilgili verileri açıklamalarda bulundu.

Yener'in açıklamalarından satır başları:

Yurt içinde seçmen sayımız 60 milyon 697 bin 843 olup, bunun 30 milyon 710 bin 790'ını yani yüzde 50,6'sını kadın seçmenlerimiz oluşturmakta. 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmakta. Yani seçmenlerimizin yüzde 49,4'ü yurt içinde erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır.

4 MİLYON KİŞİ İLK KEZ OY KULLANACAK
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır. Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802'dir.

SEÇMEN SAYISI 64 MİLYON 113 BİN 941
 Yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır'
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