Osman Gökçek Kızılcahamam'da sahur programına katıldı

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü ve AK Parti Ankara 2. Bölge milletvekili adayı Osman Gökçek, seçim çalışmalarına devam ediyor.Gökçek, bu kapsamda AK Parti Kızılcahamam ilçe teşkilatının düzenlediği sahur programına katıldı. Burada partililer ile bir araya gelen Gökçek, bilgi alışverişinde bulundu.