İBB 1453 Panorama Müzesi'nde fetih sergi alanından Mehter'i kaldırıp Batı klasik müziği koydu

2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ‘dünyanın ilk tam panoramik müzesi' Panorama 1453 Tarih Müzesi her gün binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor.İstanbul'un Fethi'ni canlandıran, üç boyutlu, beğenilen ve çok özgün olan müzeyi açıldığından itibaren Mehter Marşı'yla gezen vatandaşlar, İBB'nin aldığı yeni bir kararla şoke oldu. Müzede artık Mehter Marşı değil klasik dinletiliyor. Vatandaşlar, Fetih ile müzik seçiminin uymadığını, alakasız olduğunu ifade etti.Konumu itibariyle Topkapı-Edirnekapı surlarının karşısında bulunan Panorama 1453 müzesi İBB Kültür AŞ tarafından işletiliyor. İstanbul'un fethini ziyaretçilerine yeniden yaşatan Panoramik müze de gösteri öncesi vatandaşlara mehter marşı dinletilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)' nin yeni bir uygulmasıyla klasik müzik dinletilmeye başlandı. Yetkili olduğunu öğrendiğimiz bir görevli ise, “Evet önceden mehter marşı çalıyordu ama artık bize de bunun çalınacağı söylendi.” dedi.Panoramik gösteriye katılan vatandaşlar, “Müzeye daha önce de gelmiştim mehter marşları çalıyordu. Müziğe hiçbir anlam veremedim. Seçim öncesi millete vatan millet sevgisini aşılayacaklarına saçma sapan müzikler dinletiyorlar. CHP zihniyeti kendini burada da göstermiş” dedi. Bir başka vatandaş ise “Müzeye ilk defa geliyorum klasik bir müzik çaldığını duyunca bende çok şaşırdım. Buranın ambiyansına uygun bir müzik değil.” dedi.