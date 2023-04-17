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İBB 1453 Panorama Müzesi'nde fetih sergi alanından Mehter'i kaldırıp Batı klasik müziği koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un Fethi'nin anlatıldığı Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde klasik müzik çaldırmaya başladı. Daha önce Mehter Marşı'nın çaldığı fetih sergi alanında klasik müzik çalması ziyaretçilerin tepkisine neden oldu. Fetih ile müzik seçiminin alakasız olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Seçim öncesi millete vatan millet sevgisini aşılayacaklarına saçma sapan müzikler dinletiyorlar. CHP zihniyeti kendini burada da göstermiş" dedi.

İBB 1453 Panorama Müzesi'nde fetih sergi alanından Mehter'i kaldırıp Batı klasik müziği koydu
Ekleme: 17.04.2023 - 15:06 Güncelleme: 17.04.2023 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
İBB 1453 Panorama Müzesi'nde fetih sergi alanından Mehter'i kaldırıp Batı klasik müziği koydu
2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ‘dünyanın ilk tam panoramik müzesi' Panorama 1453 Tarih Müzesi her gün binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor.

Açıldığından bu yana Mehter Marşı çalıyordu
İstanbul'un Fethi'ni canlandıran, üç boyutlu, beğenilen ve çok özgün olan müzeyi açıldığından itibaren Mehter Marşı'yla gezen vatandaşlar, İBB'nin aldığı yeni bir kararla şoke oldu. Müzede artık Mehter Marşı değil klasik dinletiliyor. Vatandaşlar, Fetih ile müzik seçiminin uymadığını, alakasız olduğunu ifade etti.

CHP'li İBB klasik müzik çalmaya başladı
Konumu itibariyle Topkapı-Edirnekapı surlarının karşısında bulunan Panorama 1453 müzesi İBB Kültür AŞ tarafından işletiliyor. İstanbul'un fethini ziyaretçilerine yeniden yaşatan Panoramik müze de gösteri öncesi vatandaşlara mehter marşı dinletilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)' nin yeni bir uygulmasıyla klasik müzik dinletilmeye başlandı. Yetkili olduğunu öğrendiğimiz bir görevli ise, “Evet önceden mehter marşı çalıyordu ama artık bize de bunun çalınacağı söylendi.” dedi.

Vatandaş tepki gösterdi: Saçma sapan müzikler dinletiyorlar
Panoramik gösteriye katılan vatandaşlar, “Müzeye daha önce de gelmiştim mehter marşları çalıyordu. Müziğe hiçbir anlam veremedim. Seçim öncesi millete vatan millet sevgisini aşılayacaklarına saçma sapan müzikler dinletiyorlar. CHP zihniyeti kendini burada da göstermiş” dedi. Bir başka vatandaş ise “Müzeye ilk defa geliyorum klasik bir müzik çaldığını duyunca bende çok şaşırdım. Buranın ambiyansına uygun bir müzik değil.” dedi.
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İBB 1453 Panorama Müzesi'nde fetih sergi alanından Mehter'i kaldırıp Batı klasik müziği koydu
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