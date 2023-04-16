Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği havan saldırısında yaralanan 4 askerin Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini duyurdu.MSB: TERÖRİSTLERE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYORMSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhal güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor' ifadelerini kullandı.