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Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor." açıklamasında bulundu.

Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi
Ekleme: 16.04.2023 - 21:57 Güncelleme: 16.04.2023 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği havan saldırısında yaralanan 4 askerin Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini duyurdu.

MSB: TERÖRİSTLERE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhal güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor' ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi
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