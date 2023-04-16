Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından artçılar sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Çevre iller de hissetti
Sarsıntı, 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Çevre illerden de hissedilen depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Çevre iller de hissetti
Sarsıntı, 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Çevre illerden de hissedilen depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.
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