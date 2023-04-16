Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından artçılar sürüyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.Sarsıntı, 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.Çevre illerden de hissedilen depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.