CHP'de taksitle maaş skandalı! İlçe belediyesini bile yönetemediler

SABAH'ın haberine göre; İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde taksit taksit maaş alan ve borçlarını ödeyemedikleri için tefecilerin eline düşen işçiler sıkıntılarını dile getirdi. İşçiler, "Çocuğuma doğum gününde bir pasta dahi alamıyoruz. Okula giden çocuğumuza harçlık veremediği için intihar etmeyi düşünen arkadaşlarımız var. Yol parası olmadığı için işe yürüyerek gitmek zorunda kalıyoruz" dedi.CHP'li Karşıyaka Belediyesi şirketi Kent A.Ş.'de çalışan 900 kişi ile Personel A.Ş.'deki bin 400 işçi geçtiğimiz Mart ayında iş bırakma eylemi yaparak tepkilerini dile getirdi. Temizlik işçilerinin iş bırakması sonucu ilçe genelinde çöp dağları oluşmuştu.Maaşlarını 7-8 taksitte alan işçiler borçlarını ödeyemedikleri için tefecilerin eline düştü. İşçilerin eyleminin ardından apar topar sendika ile görüşen Karşıyaka Belediyesi yönetimi, ödemelerin en kısa sürede yapılacağını belirtince eylem sona erdi. Ancak aradan geçen sürede değişen bir şey olmadı, sözler havada kaldı.İŞÇİLER DERT YANIYORBüyük sıkıntılar yaşayan işçiler yaşadıklarını anlattı. Evli bir çocuk babası işçi A.D., "Benim bütün gelirim, her şeyim Kent A.Ş'den aldığım maaşa bağlı. Maaşların parça parça ödenmesi, geriye dönüklerimizi alamamamız bizim yaşam koşullarımızı aşırı derecede kısıtladı.Son dört ayın maaşını bin lira 500 lira, 2 bin lira gibi komik rakamlarla, 6 - 7 taksit halinde aldık. Şubat ayı için hesabımıza 2 taksit halinde toplamda 7 bin lira para yattı. İçeride daha 1.5 maaş alacağımız var. Bu para ne zaman ödenecek, nasıl ödenecek bilmiyoruz. Artık işe gidip gelirken bindiğimiz otobüsün bilet ücretini dahi karşılayamaz duruma geldik.Çoğu zaman yürüyerek gidip geliyoruz. İçimizde tefecilerin eline düşen, bankadan çektiği kredinin taksitlerini yatıramayan, kirasını ödeyemediği için sokağa atılma tehlikesi ile karşı karşıya olan çok sayıda arkadaşımız var. Birçok arkadaşımızın psikolojisi bozulmuş durumda. İşin içinden çıkamadığı için intiharın eşiğine gelmiş arkadaşlarımız var. Önümüz Ramazan Bayramı.Normal koşullarda insanlar bayrama bir hafta kala gider, evinin alış verişini yapar, çocuğuna bayramlık alır. Biz maaşlarımızın ne zaman, kaç taksit halinde yatacağını bilemediğimiz için çocuğumuza bayramlık dahi alamıyoruz. Hepimiz hacizlik olduk. Bırakın çektiğimiz kredinin geri ödemesini gecikme faizini dahi ödeyemiyoruz. İçine saplandığımız bu bataktan nasıl çıkacağız inanın bizde bilmiyoruz" dedi.SADAKA VERİR GİBİBir başka Kent A.Ş çalışanı M.Y ise geçtiğimiz yıl Ağustos ayından bu yana maaşların bin-2 bin liralık parça parça taksitler halinde yatırıldığını söyledi. 'Sadaka verir gibi maaş veriyorlar' diyen M.Y., "Maalesef birçok arkadaşımız aldığı borcu ödeyemediği için tefecilerin eline düşmüş durumda. Ben bu güne kadar bankadan 4 seferde 200 bin lira kredi çektim. Resmen batmış durumdayım. İçimizde borçlarını ödeyemediği için tehdit alanlar dahi var.Bize şirket zor durumda diyorlar. Ben kesinlikle buna inanmıyorum. İstedikleri zaman istedikleri yere çok güzel bir şekilde harcamalar yapabiliyorlar. İşçinin maaşını ödemeye gelince 'para yok' diyorlar. Aylığım 15 bin lira olmasına rağmen bana ödenen para bin-2 bin lira. Ocak ayı maaşı 7-8 gün önce bitti. Şubat maaşından da 7 bin lira para aldık. Geri kalanın ne zaman yatacağına ilişkin hiçbir fikrimiz yok. Bir yanda gözümüzün içine baka baka sosyalizmden, halkçılıktan, emekten, emekçiden bahsediyorlar öte yandan maaşlarımızı parça parça ödeyip işçileri tefecilere kurban ediyorlar. Bu söylemlerin hepsi yalan" dedi.ÇÖZÜMÜ ÇOK BASİT"Belediyenin işçiyi sıkıntıdan kurtarabileceği çok basit bir çözüm var" diyen M.Y., "Kent A.Ş ile maaşların yattığı banka arasında bir promosyon görüşmesi var.Ekim ayından bu yana 'Bugün, yarın imzalayacağız' diye diye Nisan ayına kadar geldik. Belediyede o anlaşmanın altına imza atmaktan bile üşenen insanlar var.O kadar bahaneciler ki onu bile yapmıyorlar. Sen bir sözleşmeye 6 aydır işçin için imza atamıyorsan kalkıp da bana halkçılıktan, sosyal belediyecilikten bahsedemezsin. Bu edepsizlikten başka bir şey değildir" şeklinde konuştu.BUNDAN DAHA ACI BİR DURUM VAR MI?"Bu işin sonu intihara gidebilir" diyen M.Y., "Hepimizin çoluğu çocuğu var. Cebinde para olmadığı için çocuğunuzun istediği bir şeyi alamamak kadar acı bir durum var mı? İnsanın o an gözü dönüyor. Bu ülkede çocuğuna pantolon alamadı diye intihar eden insanlar var.Eğer aynı aşağılık durum devam ederse çok yakında Karşıyaka Belediyesinde de benzer durumlar yaşanacak. Yalandan solculukla, devrimcilikle bu işler yürümüyor.Önümüz bayram. Çocuğun bayram sabahı gelip elini öpecek. Sende çıkarıp bayram harçlığı vereceksin. Peki ben ne yapacağım. İnanın bilmiyorum. Soruyorum size bir baba için bundan daha acı bir durum var mı?" diye konuştu.