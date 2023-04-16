Bursa’da feci olay: Baba ve kızı derede boğuldu

Osmangazi ilçesi Doğaakça mahallesinde yaşayan 38 yaşındaki Esma Çiçek, kendisini Samsun'dan görmeye gelen Babası Mustafa Bolat'ı gezintiye çıkardı. Kaplıkaya deresi kenarına giden baba-kız burada vakit geçirdikleri sırada Esma Çiçek, hatıra fotoğrafları çekmek için derenin kenarına gitti. Bu sırada dengesini kaybeden Çiçek, dereye düştü. Suya düşen ve akıntıya kapılan kızını gören baba ise, kızını kurtarmak için dereye atladı. Baba-Kız, akıntı nedeniyle gözden kayboldu.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve İtfaiye kurtarma ekiplerinin vakit kaybetmeden başlattığı arama kurtarma çalışmaları bir süre sonra sonuç verdi. Baba ile kızının cansız bedenlerine ulaşıldı. Dereden çıkarılan cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.