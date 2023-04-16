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Bursa’da feci olay: Baba ve kızı derede boğuldu

Bursa’da dengesini kaybederek dereye düşen 38 yaşındaki Esma Çiçek akıntıya kapıldı. Durumu fark eden 68 yaşındaki babası Mustafa Bolat da kızını kurtarmak için suya atladı. Akıntıda gözden kaybolan baba-kız boğularak hayatını kaybetti.

Ekleme: 16.04.2023 - 01:21 Güncelleme: 16.04.2023 - 01:26 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da feci olay: Baba ve kızı derede boğulduOsmangazi ilçesi Doğaakça mahallesinde yaşayan 38 yaşındaki Esma Çiçek, kendisini Samsun'dan görmeye gelen Babası Mustafa Bolat'ı gezintiye çıkardı. Kaplıkaya deresi kenarına giden baba-kız burada vakit geçirdikleri sırada Esma Çiçek, hatıra fotoğrafları çekmek için derenin kenarına gitti. Bu sırada dengesini kaybeden Çiçek, dereye düştü. Suya düşen ve akıntıya kapılan kızını gören baba ise, kızını kurtarmak için dereye atladı. Baba-Kız, akıntı nedeniyle gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve İtfaiye kurtarma ekiplerinin vakit kaybetmeden başlattığı arama kurtarma çalışmaları bir süre sonra sonuç verdi. Baba ile kızının cansız bedenlerine ulaşıldı. Dereden çıkarılan cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da feci olay: Baba ve kızı derede boğuldu
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