Belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Larende Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 70 BB 519 plakalı belediye otobüsü ile 42 J 8413 plakalı kamyon, kavşakta çarptı. Kazada, belediye otobüsündeki 7 yolcu yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 5'i Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2'si ise bir özel hastaneye kaldırıldı.Öte yandan bir kaza haberi de Gaziantep'te meydana geldi. Sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Araban Yolu Caddesi'nde yaşanan kaza iddiaya göre, cadde üzerindeki kavşakta aralarında otomobil, kamyonet ve tırların da olduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.