Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı!

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i örgütte sorumlu düzeyde olduğu belirtilen Suriye uyruklu Abdullah Al S., Ahmet A., Muhammad D., Hassan R. ve Mohammad A. gözaltına alındı. Şüphelilerin 2013-2018 yılları arasında DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyet yürüttüğü belirtildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tekirdağ'da nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Abdullah Al S., Ahmet A., Muhammad D. ve Hassan R. tutuklandı, Mohammad A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.