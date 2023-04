Başkan Erdoğan'dan seçim talimatları: 14 Mayıs çok önemli, bunu unutmayın

Başkan Erdoğan, partisinin aday ve seçim bildirgesi tanıtım toplantısından sonra iftarda AK Parti listelerinde yarışacak milletvekili adayları ile bir araya geldi. Kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, şu mesajları verdi:Hepiniz için yeni bir süreç başlıyor. Her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri bugüne kadarki en kritik seçimdir. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. O nedenle tek bir vatandaşın oyu bile bizim için çok önemlidir.Vatandaşa dokunun, onları uzun uzun dinleyin. Ne anlatıyorsa sonuna kadar dinleyin. Bir sorunu varsa, çözüm için gerekli mekanizmaları kullanın.Siyaset sokakta, sahada yapılır. Seçim de sandıkta kazanılır. Bu süreçte şu partiden, bu partiden demeden, her vatandaşa ulaşmamız lazım.14 Mayıs seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmanız lazım. Hiç kimseyi atlamayın. Ulaşabildiğiniz herkese gidin. Bu süreci çok iyi yöneterek, sandıktan en iyi şekilde çıkacağız.AK Parti, aday tanıtım toplantısı ile birlikte tüm kadroları ile sahaya iniyor. 81 ilde kurulan Seçim Koordinasyon Merkezleri, her aday için günlük programlar yapıyor.Bayrama kadar daha çok ev ve esnaf ziyaretleri, iftar programları yapılacak. Bayramdan sonra kampanya hızlanacak. Her aday sabah erken saatlerden gece yarısına kadar gezmedik yer çalmadık kapı bırakmayacak.