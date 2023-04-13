Bakan Muş Samsun'da Togg'u teslim aldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, makam aracı Togg'u Samsun'da teslim aldı. Bakan Muş, Togg'un görüntülerini paylaşarak, "Yerli ve milli aracımız TOGG otomobilimizi Samsun’da teslim aldık. İlk sürüşümüzü gerçekleştirdik. Araç her anlamda mükemmel" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, makam aracı Togg'u teslim alıp ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Bu anları resmi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Muş, "Yerli ve milli aracımız TOGG otomobilimizi Samsun'da teslim aldık. İlk sürüşümüzü gerçekleştirdik. Araç her anlamda mükemmel. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya konan yerli otomobil projesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmelerinde bulundu.