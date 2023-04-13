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89 kişiye mezar olmuştu! Galeria Sitesi'nin müteahhidinin ifadesi ortaya çıktı

Galeria Sitesi'nin mütehhaiti olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eser, cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı. Eser'in ifadeleri de ortaya çıktı.

Ekleme: 13.04.2023 - 15:38 Güncelleme: 13.04.2023 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
89 kişiye mezar olmuştu! Galeria Sitesi'nin müteahhidinin ifadesi ortaya çıktıDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı.

Hakkında 'olası kastla birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak' suçundan yakalama kararı bulunan Eser'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ifadesi alınan Eser, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

TRT Haber'in haberine göre, Eser, ifadesinde, 'Diyarbakır'ın böyle bir yapıya ihtiyacı olduğunu, yapıldığı takdirde bölgeye katkısı olacağını söylediler ve ben bu işin yapımı konusunda Özçiftçiler İnşaat Limited Şirketi ile anlaştım ve şirkete yüzde 50 hisseli ortak olarak katıldım.' dedi. Zeminde su çıktığı, sıvılaşma olduğu ya da zeminde, inşaatta herhangi bir durum olduğuna ilişkin kendisine bir şey söylenmediğini ifade eden Eser, 1999 yılından önce zemin etüdü raporunun alınmasının ilgili yönetmeliğe göre zorunlu olmadığını söyledi.

89 kişiye mezar olmuştu! Galeria Sitesi'nin müteahhidinin ifadesi ortaya çıktı

KÜÇÜK DÜKKANLAR BİRLEŞTİRİLMİŞ

Projede iş yerlerinin pasaj şeklinde olduğunu belirten Eser, buranın AVM olmasını istediği için küçük dükkanların birleştirilerek bazı dükkanların 1000 metrekare olacak şekilde çizilmesini istediğini kaydetti.

'O DÖNEM ŞANTİYE ŞEFİ BULUNDURULMA ZORUNLULUĞU YOKTU'

Bu yapı kullanım izin belgesine istinaden kat irtifakının oluşturulduğunu, satışların gerçekleştirildiğini söyleyen Eser, 'İnşaatı devraldığımızda arsanın sadece belli bir bölgesinde değil tamamında temel atılmıştı. Pompa yüksekliği yeterli gelmediği için kum firmalarından aldığımız kumu mikser makinaları ile karıştırıp o şekilde yaptık. O dönem şantiye şefi bulundurulma zorunluluğu yoktu.' dedi.

DIŞ CEPHE KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ

Dış cephe kısmını beğenmediği için değişiklik yaptığını aktaran Eser, değişikliğin ruhsata işlenip işlenmediğini, mimari vizesinin alınıp alınmadığını hatırlamadığını söyledi. Eser, katın betonu dökülürken valilik tarafına bakan kısmında, iki blok arasında bir kolonun kalıbının iyi sıkıştırılamadığı için döküldüğünü ve küçük çapta bir kaza olduğunu ifade etti.

89 kişiye mezar olmuştu! Galeria Sitesi'nin müteahhidinin ifadesi ortaya çıktı
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